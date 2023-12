Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban csökkent a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett csökkent a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 60 294,40 ponton zárt pénteken, 74,78 ponttal, 0,12 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 133,7 milliárd forint volt az előző heti 84,8 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.

Hétfőn a BUX 0,28 százalékos emelkedéssel 60 538,62 ponton, történelmi csúcson zárt. A vezető részvények közül az OTP jelentős forgalomban erősödött az előző heti elemzői célárváltozásoknak köszönhetően, és a banki papír húzta a BUX-indexet. Kedden ismét csúcsot döntött a magyar részvényindex, a BUX 0,54 százalékos emelkedéssel, 60 864,82 ponton fejezte be a kereskedést, a hazai tőzsde az általános nemzetközi jó hangulatban felülteljesített az európai piacokhoz képest. A BÉT teljes napi forgalmának legnagyobb része az OTP részvényeihez volt köthető. Szerdán 0,32 százalékos emelkedéssel ugyancsak új történelmi csúcson, 61 061,16 ponton zárt a BUX, és ismét felülteljesített az európai tőzsdeindexekhez képest; mind a négy vezető részvény erősödött.

Csütörtökön profitot realizáltak a befektetők, a BUX az előző napok jelentős emelkedése után 0,83 százalékos csökkenéssel, 60 551,62 ponton zárt. Pénteken folytatódott a megtorpanás, illetve a profitrealizálás, és érezhető volt, hogy közeledik az ünnepi időszak. A BUX 0,42 százalékos csökkenéssel, 60 294,40 ponton fejezte be a kereskedést, a magyar tőzsde alulteljesített a vezető európai börzékhez képest a piaci korrekció miatt.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti kommentárjában a hét eseményeivel kapcsolatban felidézte: a bankszövetség elnöke abban bízik, hogy 2024 után el lehet törölni az extraprofitadót. Jelasity Radován szerint a szektor célja az adó eltörlése volt, de ennek csak a lefelezése történt meg eddig, amiért cserébe a bankoknak többlet állampapírt kell vásárolniuk. Hozzátette, hogy már a kilábalás jeleit látják a gazdaságban.

A kommentárban kitértek arra, hogy a Mol megkezdte a gázkitermelést a kazahsztáni Rozskovszkij-mezőn. A jelenleg megcélzott tározóból kinyerhető földgáz és kondenzátum mennyisége 158,8 millió hordó egyenértéknek felel meg, ebből a gáz 101,5 millió hordónak, a kondenzátum 57,3 millió hordónak. Az első kútból naponta 300 ezer köbméter földgázt fognak kitermelni.

Az Equilor jelezte azt is, hogy 12 százalékos átlagos béremelést jelentett be a Magyar Telekom. A társaság megegyezésre jutott a szakszervezetekkel, aminek eredménye a bérfejlesztés mértéke, illetve az, hogy nem lesz csoportos létszámleépítés a vállalatnál. Az intézkedések hatása 6 milliárd forint lehet a társaság szerint.

A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 1,09 százalékkal emelkedett, a papír 15 750 forinton zárt pénteken, 101,2 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Mol árfolyama 0,35 százalékkal csökkent. A részvény 2822 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 12,8 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom 0,45 százalékkal gyengült a héten, pénteken 663 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 5,3 milliárd forint volt.

A Richter jegyzése 1,92 százalékkal mérséklődött, a részvény a héten 6,8 milliárd forintos forgalmat ért el, pénteken 8700 forinton zárt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 5206,04 ponton zárt a héten, ami 8,80 ponttal, 0,17 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)