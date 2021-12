Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban csökkent a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 50 887,30 ponton zárt pénteken, 189,31 ponttal, 0,37 százalékkal alacsonyabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 60,85 milliárd forint volt a múlt heti 42,87 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában azt írta, hogy a héten tovább csordogált lefelé a BUX index, már az 50 ezer pontos szintet is tesztelte.

Kitértek arra, hogy az MNB a keddi kamatdöntő ülésen 30 bázisponttal 2,4 százalékra emelte az alapkamatot, illetve az egyhetes betéti tenderen 3,6 százalékos kamatot írt ki, ezzel újabb 30 bázisponttal emelkedett az effektív kamatszint. Fontos bejelentés volt az is, hogy a jegybank lezárja a válságkezelő programokat: a Növekedési kötvényprogramot, illetve az állampapírvásárlási programot.

A vállalati hírek közül az Equilor kiemelte, hogy az OTP a héten részvényeket adott a munkavállalói programjának. A bank 200 milliárd forint összegben bocsátott ki kötvényt, amelyből feltöltötték a munkavállalói program részvénykeretét.

Hozzátették, hogy a héten a JP Morgan elemzői megemelték az OTP-re vonatkozó 12 hónapos célárukat a korábbi 24 750 forintról 27 775 forintra, és továbbra is vételre ajánlják a magyar bank részvényét.

Sikeres volt a 4iG kötvénykibocsátása: 287,75 milliárd forintot jegyeztek le a maximum 350 milliárd forintos meghirdetett kötvénykeretből. A papírok 2031-ben járnak le, és az ötödik évtől kezdődően amortizálódnak, a papír átlaghozama 5,8 százalék lett. A befolyt összeg jelentős részét akvizíciókra fordíthatja cég, köztük a Digi magyar operációjának megvásárlására – írta az Equilor.



A héten a Mol árfolyama 0,16 százalékkal nőtt, a részvény pénteken 2450 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 10,2 milliárd forintot.Az OTP-papírok ára 1,4 százalékkal csökkent, 17 200 forinton zártak a hét utolsó kereskedési napján, forgalmuk a héten több mint 38,1 milliárd forint volt.A Richter 1 százalékkal erősödött a héten, pénteken 8595 forinton fejezte be a kereskedést a gyógyszeripari részvény, forgalma 9,6 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 0,36 százalékos árfolyameséssel zárta a hetet, pénteken 409,50 forinton zárt, heti forgalma meghaladta az 1 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4218,74 ponton fejezt be a hetet, ami 40,21 ponttal, 0,94 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)