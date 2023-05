Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,12 százalékos, 985,96 pontos emelkedéssel 47 573,35 ponton fejezte be a hetet.

A részvénypiac forgalma a múlt heti 32,078 milliárd forintról 37,376 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

A BUX enyhe csökkenéssel kezdte a hetet, de a nyugati részvénypiacok ennél jóval nagyobb eséssel zártak hétfőn. A visszafogott kereskedés azzal magyarázható, hogy a vásárlók a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése miatt kivártak, de ezt követően sem jött a fordulat a kibocsátókat kedvezőtlenül érintő hírek miatt. Értesülések szerint a OTP Bank eladhatja romániai leányvállalatát, a Mol egyik egységét pedig támadás érte Pakisztánban. A Richter ugyanakkor Brazíliában újabb értékesítési lehetőséghez jutott.

Szerdán megint mínuszban zárt a BÉT, de a nyugati részvénypiacok még rosszabbul teljesítettek az amerikai adósságplafon fejleményei miatt, amelyek az Egyesült Államok csődjével fenyegettek. A nemzetközi hangulat csütörtökön sem javult lényegesen, a BUX viszont ekkor már emelkedett. Az Equilor Befektetési Zrt. összefoglalója szerint a BÉT lendületet vett, a BUX átlépte a 47 ezer pontot, gyengülés csak a Magyar Telekomot fenyegeti. Az OTP és a Mol árfolyama szintet léphet, a Richter pedig át is tört egy fontos ellenállást. A lendület pénteken is kitartott, a kereskedést a kedvezőbbre fordult nemzetközi hangulat is segítette a hét utolsó kereskedési napján.

A héten a legnagyobb mértékű, 3,77 százalékos, 305 forintos emelkedést a Richter érte el. Záró árfolyama 8400 forint, összforgalma 8,167 milliárd forint volt.

A Mol 3,02 százalékkal, 84 forinttal erősödve 2866 forinton fejezte be a hetet 6,043 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP-részvények ára 1,46 százalékkal, 165 forinttal 11 135 forintra csökkent, heti forgalma meghaladta a 19,912 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 1,88 százalékkal, 8 forinttal gyengült, a kereskedést 418 forintos árfolyammal és mintegy 2,212 milliárd forintos forgalommal fejezte be.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,24 százalékkal, 7,98 pontos emelkedéssel 3355,70 ponton zárt.(MTI)