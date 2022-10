Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 39 603,36 ponton zárt pénteken, 65,73 ponttal, 0,17 százalékkal magasabban előző hetinél.

A részvénypiac heti forgalma 31,11 milliárd forint volt az előző heti 30,34 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az MTI-nek küldött heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy a nemzetközi befektetői hangulat jelentősen javult a pénteki kereskedésben. A forint erősödött pénteken, miután Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke péntek délelőtt új intézkedéseket jelentett be.

Felidézték, hogy a héten a Mol pert nyert Svájcban, a svájci legfelsőbb bíróság elutasította Horvátország felülvizsgálati kérelmét, és 250 ezer svájci frankot ítélt a Mol javára.

Emlékeztettek arra is, hogy az OTP árfolyamára célárcsökkentés érkezett, a Morgan Stanley elemzői a korábbi 9050 forintos célárat 8800 forintra csökkentették, és továbbra is egyenlő súlyozáson ajánlják a részvényt.

A hét gazdasági hírei közül kitértek arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elérhetőnek látja az egyszámjegyű inflációt 2023 végére. Varga Mihály pénzügyminiszter kedden elmondta, hogy az idén a vártnál alacsonyabb lehet a költségvetési hiány, jövőre pedig maximum 3,5 százalékos deficittel terveznek. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint nem lesz recesszió jövőre, a miniszter az ATV Híradójában azt mondta, szerény növekedés várható 2023-ban, nem lesz recesszió a magyar gazdaságban.

A héten a Mol árfolyama 4,67 százalékkal csökkent 6,1 milliárd forintos forgalomban, a papír 2450 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.

A Richter 1,53 százalékkal erősödött, a részvény 7980 forinton zárt pénteken, heti forgalma 7,2 milliárd forintot ért el.

Az OTP árfolyama 3,68 százalékkal 8458 forintra erősödött a héten, forgalma meghaladta a 16,5 milliárd forintot.

A Magyar Telekom jegyzése 2,92 százalékkal csökkent a héten, pénteken a részvény 283 forinton zárt, a papír forgalma a héten 427 millió forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3548,25 ponton zárt a héten, ami 43,03 ponttal, 1,2 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)