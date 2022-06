Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalomban nőtt a BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe emelkedő forgalom mellett nőtt a héten, a BUX 39 299,75 ponton zárt pénteken, az előző heti zárásánál 349,08 ponttal, 0,90 százalékkal magasabban.

A forgalom az előző heti 40,28 milliárd forintról 67,01 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte: az előző heti esést követően emelkedéssel zárta a hetet a BUX, de a 40 ezer pontos szint átlépése még várat magára.

Az elemzésben jelezték, hogy nem változtatott a Mol hitelminősítésén az S&P Global Ratings, a nemzetközi hitelminősítő stabil kilátásokkal megerősítette a hazai olajtársaság ‘BBB-‘ befektetésre ajánlott hitelminősítését.

A heti események között említették, hogy tovább “vette magát” az OTP. A társaság csütörtökig 360 ezer saját részvényt vásárolt vissza, az esetleges pénteki visszavásárlásokról a jövő hét első munkanapjáig érkezhet információ.

Az Equilor heti összefoglalójában kitért arra is, hogy a héten tette közzé idei első negyedéves jelentését az OPUS. A társaság bevétele több mint duplájára, 97,5 milliárd forintra emelkedett az első három hónapban az előző év azonos időszakához képest. A kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) ennél is nagyobb mértékben, az egy évvel korábbi 2,8 milliárd forintról 12,8 milliárd forintra nőtt. Adózott eredmény soron 207 milliós veszteségről számolt be a társaság, ezt a pénzügyi soron elkönyvelt veszteség, valamint a jelentős adófizetési kötelezettség okozta.

A héten a legnagyobb mértékben, 8,64 százalékkal a Mol árfolyama erősödött, a részvény pénteken 2892 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 18,8 milliárd forintot.



A Richter 0,29 százalékkal emelkedett a héten, pénteken 6820 forinton fejezte be a kereskedést. A papír heti forgalma több mint 7,6 milliárd forint volt.Az OTP árfolyama 3,47 százalékkal csökkent, a bankpapír 8458 forinton zárt pénteken, forgalma a héten 38,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 5,31 százalékkal gyengült a héten, pénteken 339 forinton zárt, heti forgalma meghaladta az 1 milliárd forintot.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3741,41 ponton zárt a héten, ami 125,48 ponttal, 3,24 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)