Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalomban jelentősen csökkent a héten a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a héten 52 306,67 ponton, a múlt hetinél 2793,21 ponttal, vagyis 5,07 százalékkal alacsonyabb értéken zárt.

A részvénypiac forgalma heti összevetésben 52,625 milliárd forintról 72,394 milliárd forintra nőtt. Valamennyi vezető részvény gyengült.

A BUX a hét minden napján csökkent, a vezető részvények a kibocsátók kedvező harmadik negyedéves adatai ellenére sem erősödtek.

A hétfői visszaesés nagyrészt az OTP és a Mol gyorsjelentésével magyarázható, eredményeik ugyanis elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A Richter hétfő hajnalban tette közzé a negyedéves beszámolóját, de hiába múlta felül jelentősen a tavalyi azonos időszakot, nem tudott erősödni, miként a Magyar Telekom sem.

A részvényindex visszaesése kedden is csupán mérsékelődött, szerdán pedig újra nagyobb mértékű volt az árak esése. A vezető részvények közül ekkor csak a Magyar Telekom értéke emelkedett a kedvező szerdai gyorsjelentése miatt.

Csütörtökön főképp a Mol fogta vissza a BUX-ot, mivel az árfolyamát megrendítette az üzemanyagok árának rögzítése. A csökkenést az OTP ellensúlyozta valamelyest, mivel a héten először ért el jelentős erősödést. A pénteki kereskedés a vezető részvényekkel együtt a BUX értékét is rontotta, így a hét utolsó napján sem változott a magyar részvénypiac. Egyedül a Magyar Telekom zárta erősödéssel a napot.



Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az inflációs adatok sem kedveztek a tőzsdei kereskedésnek. Bosnyák Zsolt szerint a befektetők keveslik a válaszlépéseket, egyre több elemző vár nagyobb kamatemelést a gyorsuló infláció miatt a Magyar Nemzeti Banktól (MNB). A nagyobb ütemű emelést ugyanakkor a jegybank továbbra is elveti – tette hozzá.Varga Zoltán, az Equilor elemzője pénteken az MTI kérdésére megjegyezte, hogy a befektetők már a jövő heti kamatdöntésre figyelnek, így a tőzsdei kereskedést a jövő héten ez is befolyásolhatja.A legnagyobb mértékű, 10,45 százalékos eséssel a Mol zárt a héten. Árfolyama 2468 forinttal, forgalma 23,889 milliárd forinttal fejezte be a hetet.Az OTP-részvények 3,67 százalékot gyengülve 18 250 forintig csökkentek 36,459 milliárd forintos forgalom mellett.A Richter 2,74 százalékos gyengülés után 8530 forinton áll, heti forgalma 8,317 milliárd forint.A Magyar Telekom papírjai 436 forintos záró értékkel a múlt péntekihez képest 0,34 százalékkal érnek kevesebbet. Összforgalmuk csaknem 322,7 millió forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3,13 százalékot esve 4 219,97 ponton fejezte be a hetet.(MTI)