Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban történelmi csúcsra emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 55 254,39 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken, 490,05 ponttal, 0,89 százalékkal magasabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 37,65 milliárd forint volt a múlt heti 52,47 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte, pénteken záráskor 55 254 pontra, új történelmi csúcsra emelkedett a BUX-index, amely napközben 55 400 pont felett is járt.

A Mol kedden jelentette be, hogy 9 milliárd forintból bővítette csurgói telephelyét, ezáltal 15 ezer köbméteres kapacitású olajtározót építettek, mely lehetővé teszi az Adria kőolajvezetéken való szállítást a százhalombattai finomítóba. A beruházással 7 ezer tonnával csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást.

Az Equilor arról is beszámolt, hogy céláremelés érkezett a Molra. A lengyel PKO BP 2359 forintról 2949 forintra emelte a Mol 12 hónapos célárfolyamát, az ajánlásuk változatlanul tartás.

A heti összefoglaló szerint a várakozásoknak megfelelően ismét 15 bázispontos monetáris szigorítást hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a keddi ülésén, ezzel az alapkamat 1,8 százalékra emelkedett. A korábban meghirdetett menetrend szerint így év végére 2,1 százalékon állhat majd a hazai alapkamat. A megjelent közleményben a döntéshozók jelezték, hogy erősödtek a felfelé mutató inflációs kockázatok elsősorban a nyersanyag- és energiaárak emelkedése miatt. E hatások egy része a korábban vártnál tartósabban megmaradhat.



A héten a legnagyobb, 2,69 százalékos erősödést a Richter érte el, a papír 8795 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 6 milliárd forintot.A Mol árfolyama 1,17 százalékkal nőtt, pénteken 2770 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma a héten 9,38 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom ára 0,94 százalékkal emelkedett a héten, pénteken 431 forinton zárt a papír, heti forgalma 1,35 milliárd forint volt.Az OTP 0,08 százalékkal esett a héten, pénteken 18 985 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma több mint 17,57 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4392,46 ponton fejezte be a hetet, ami 5,31 ponttal, 0,12 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)