Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban nőtt a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett nőtt a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 53 339,84 ponton zárt pénteken, 64,33 ponttal, 0,12 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 41,61 milliárd forint volt az előző heti 56,15 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy tizenhárom napon át tartó rendületlen emelkedés után a hét közepétől negatív korrekcióba került a BUX index. Az OTP árfolyama hasonlóan viselkedett, a 13 ezer forintos szintről fordult, és kismértékű negatív korrekciót mutatott a hét második felében, a Mol árfolyama ugyanakkor az osztalékszelvény előző heti vágása óta lejtmenetben van. A Richter kismértékű csökkenést, a Magyar Telekom mérsékelt emelkedést tudott felmutatni a héten.

A heti összefoglalóban kitérnek arra, hogy a héten céláremelés érkezett az OTP-re, az HSBC 17 ezer forintról 18 ezer forintra módosította az OTP Bankra vonatkozó célárfolyamot, és továbbra is vételre ajánlja. A Mol árfolyamára viszont célárcsökkentés érkezett, az mBank 4563 forintról 4209 forintra mérsékelte a Molra vonatkozó célárfolyamot továbbra is vételi ajánlás mellett. A csökkentés mértéke pontosan megegyezik a levágott osztalékszelvény nagyságával, így gyakorlati jelentősége nincs – írta az Equilor.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 2,18 százalékkal a Magyar Telekom erősödött, a papír 421,50 forinton zárt pénteken, 520 millió forintos heti forgalomban.

Az OTP árfolyama a héten 1,18 százalékkal erősödött, a papír pénteken 12 900 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 21,79 forintot tett ki.

A Mol jegyzése 3,54 százalékot esett, a részvény 2778 forinton zárt pénteken, heti forgalma 8,8 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama 0,68 százalékkal csökkent a héten. A részvény 8765 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma meghaladta a 5,7 milliád forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3993,78 ponton zárt a héten, ami 262,98 ponttal, 7,05 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)