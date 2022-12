Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 45 007,80 ponton zárt pénteken, 0,14 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 29,3 milliárd forint volt az előző heti 46,3 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában a hét eseményei közül kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntő ülésén nem változtak a monetáris kondíciók. A közleményben fontos üzenetként szerepelt, hogy az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó megegyezés kedvező fejlemény, ugyanakkor szükségesnek látja a jegybank a szigorú monetáris kondíciók tartós fenntartását.

Felidézték, hogy a Richter kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a belga Mithra Pharmaceuticals-szal a Donesta hormonpótló termékjelölt forgalmazásáról. A szándéknyilatkozat Európára, Oroszországra, a FÁK tagállamokra, Latin-Amerikára, Ausztráliára és Új-Zélandra terjed ki, a megállapodást a jövő év első negyedévében fogják véglegesíteni.

Az Equilor kitért arra: a Richter amerikai partnere, az AbbVie pénteken bejelentette, hogy Vraylar elnevezésű készítményük megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) engedélyét major depresszió ellen.

Az összefoglalóban jelezték azt is, hogy az RBC Capital befektetési bank 12 600 forintról 13 300 forintra emelte a Richterre vonatkozó, 12 hónapos célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.

A vezető papírok közül a héten a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedett; a távközlési vállalat részvénye 4,67 százalékkal erősödött 624 millió forintos forgalom mellett, a papír pénteken 347,5 forinton fejezte be a kereskedést.

A Mol árfolyama 0,92 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 2640 forinton zárt pénteken, heti forgalma 4,01 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama 0,73 százalékkal csökkent, a részvény a héten 9,95 milliárd forintos forgalmat ért el, pénteken 8800 forinton zárt.

Az OTP 0,87 százalékkal gyengült, pénteken 10 300 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 13,51 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3637,32 ponton zárt a héten, ami 16,16 ponttal, 0,44 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)