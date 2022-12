Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 182,00 ponton zárt pénteken, 3,54 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 49,02 milliárd forint volt az előző heti 71,29 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában hangsúlyozta, hogy jelentős mínuszban zárta a hetet a BUX index.

A hét eseményei közül kiemelték az üzemanyagársapka kivezetését. Felidézték, hogy a Mol tájékoztatása szerint a 480 forintos ársapkát nem lehetett tartani az import hiánya és a megnőtt fogyasztás miatt.

Az Equilor kitért arra is, hogy a Brent és az Ural típusú olaj árkülönbözetéből eredő nyereség 40 százalékáról 95 százalékára emelték a Mol által befizetendő extraprofit-adót; az így befolyt összeget a rezsivédelmi alapba irányítják.

A vezető papírok közül a héten csak a Richter árfolyama emelkedett, a gyógyszerpapír 4,14 százalékkal erősödött 7,87 milliárd forintos forgalom mellett, a részvény pénteken 8800 forinton fejezte be a kereskedést.

A Mol 8,58 százalékkal gyengült a héten, a részvény 2600 forinton zárt pénteken, heti forgalma 11,92 milliárd forint volt.

Az OTP árfolyama 5,62 százalékkal csökkent, a részvény a héten 27,73 milliárd forintos forgalmat ért el, pénteken 10 000 forinton zárt.

A Magyar Telekom 0,15 százalékkal gyengült, pénteken 324,5 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 368,7 millió forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a hetet a BUMIX 3623,85 ponton fejezte be, 42,92 ponttal, 1,17 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.(MTI)