Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 41 805,28 ponton zárt pénteken, 522,39 ponttal, 1,23 százalékkal alacsonyabban mint egy hete.

A részvénypiac heti forgalma 36,141 milliárd forint volt, szemben az előző heti 63,918 milliárd forinttal, a vezető részvények gyengültek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában azt írta, a hét elején “megütötték” a BUX indexet, amely hétfőn 1,42 százalékkal, kedden pedig 1,32 százalékkal gyengült záráskor. A hét második felében azonban már inkább felfelé húzták a tőzsdeindexet. A vezető részvények közül a Richter és a Mol erősödése emelte a BUX-ot.

Arra is kitértek, hogy a várakozásoknak megfelelően, 100 bázisponttal emelte az alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden, így az alapkamat 10,75 százalékon áll. Csütörtökön pedig ismét összezárták az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatszintet.

A kormány döntött arról, hogy csak a magánszemély által üzemeltetett gépjárművek, valamint mezőgazdasági erőgépek és taxik kaphatják 480 forintos garantált áron az üzemanyagot. Szombaton délben életbe is lépett az intézkedés, amit azzal indokoltak, hogy tervezett karbantartás miatt hétfőtől leáll a százhalombattai kőolajfinomító, így az üzemanyagellátást importból és a stratégiai készletek negyedének felszabadításából biztosítják.

Előző nap délután Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a kormány képviselőivel folytatott konzultáció után tartott sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett: a finomító leállását követően ellátási problémát okozhat, ha nem érkezik elég import üzemanyag az országba. Azt javasolta a kormánynak, szűkítsék az árstoppal érintett kedvezményezettek körét, hogy a kereskedőknek ismét megérje dízel és más finomított termékek behozatala.



A héten a legkevésbé, 0,27 százalékkal az OTP gyengült 17,299 milliárd forintos forgalom mellett, a papír 8120 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.A Mol 0,75 százalékkal csökkent 8,324 milliárd forintos forgalomban, a részvény pénteken 2906 forinton zárt.A Richter árfolyama 2,77 százalékkal esett vissza, 8075 forinton zárta a hetet, forgalma 8,982 millió forint volt.A Magyar Telekom jegyzése a héten 3,7 százalékkal csökkent, a részvény 312,5 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta az 595,2 millió forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3706,53 ponton zárt a héten, ami 17,95 ponttal, 0,49 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)