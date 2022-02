Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 51 806,40 ponton zárt pénteken, 1032,38 ponttal, 1,95 százalékkal alacsonyabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 62,82 milliárd forint volt a múlt heti 67,75 milliárd forint után, a vezető részvények gyengültek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte: a hét első felében még tartotta magát a BUX, de a hét második felében a nemzetközi befektetői hangulat romlásával együtt a hazai tőzsdeindex is lefelé vette az irányt.

Az elemzésben az Equilor felidézte, hogy a Richter gyógyszereit az amerikai piacon forgalmazó Abbvie a negyedik negyedévben 489 millió dollár értékben értékesítette a Vraylart, ami éves alapon 21,8 százalékos növekedés. Ez valamelyest csalódást kelthet, ugyanis az elemzői konszenzus 517 millió dollár volt. Így becsülten 90 millió dollár royalty bevételhez juthatott a Richter a negyedik negyedévben.

Jelezték azt is, hogy negatív volt a Mol finomítói árrése januárban. A csoportszintű finomítói árrés -1,1 dolláron alakult hordónként, amely egy frissített módszertan szerint lett számítva, tartalmazza a vásárolt energia költségét és a szén-dioxid költségeket. Az új módszertannal tavaly decemberben 2,4 dollár volt az árrés, míg a korábbival 4,6 dollár. A petrolkémiai árrés 563,5 euró volt tonnánként a múlt hónapban, míg decemberben 649,4 dollár.

Céláremelés érkezett a Magyar Telekomra, a PKO BP Securities 517 forintról 525 forintra emelte a célárfolyamot – tette hozzá az Equilor.

A héten az OTP árfolyama csökkent a legnagyobb mértékben, 3,06 százalékkal, a részvény pénteken 17 430 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 46,1 milliárd forint volt.



A Mol részvényei 1,83 százalékkal gyengültek, 2678 forinton zártak a hét utolsó kereskedési napján, forgalmuk a héten 7,7 milliárd forintot ért el.A Richter árfolyama 1,21 százalékkal csökkent, pénteken 8155 forinton fejezte be a kereskedést a részvény, heti forgalma meghaladta a 6,8 milliárd forintot.A Magyar Telekom 0,36 százalékkal gyengült a héten, a részvények 419,5 forinton zártak pénteken, heti forgalmuk közel 324 millió forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4211,13 ponton fejezte be a hetet, ami 38,91 ponttal, 0,93 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)