Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 52 169,80 ponton zárt pénteken, 506,10 ponttal, 0,96 százalékkal alacsonyabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 56,39 milliárd forint volt a múlt heti 77,70 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte, esett a héten a BUX-index, az emelkedő hozamkörnyezet és az orosz-ukrán konfliktus is eladói nyomást eredményezett a magyar tőzsdén.

Közölték, a Mol kedden jelentette be, hogy az Unicredit Bankkal, a Commerzbankkal és az ING Bankkal kötött opciós szerződése szerinti vételi opciókat hív le, péntek a teljesítés napja. A tranzakciót követően a vállalat sajátrészvény állománya 74 138 899 darab részvénnyel emelkedett. A lehívási átlagár 6,668 euró volt, amely 9,09 százalékkal alacsonyabb a csütörtöki záróárfolyamnál.

Egyúttal jelezték, céláremelések érkeztek a Mol-ra. A Goldman Sachs 3000 forintról 3700 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást semlegesről vételre javította. Az mBanku 3523 forintról 3942 forintra emelte a társaságra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is vétel.

Hozzátették, hogy az OTP-re pedig célár csökkentés érkezett. Az Autonomous Research 24 422 forintról 21 178 forintra csökkentette az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlást felülteljesítésről semlegesre rontotta.

Arról is beszámoltak, hogy jövő héten 30 bázispontos kamatemelést vár a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) a Morgan Stanley. A bankház elemzői szerint 2,4 százalékról 2,7 százalékra emelkedhet a hazai alapkamat, a jövő heti tenderen az egyhetes betéti kamatszintet is legalább 30 bázisponttal emelheti a jegybank. Egyrészt az erőteljes inflációs nyomás arra késztetheti a döntéshozókat, hogy az alapkamat és a betéti kamatszint közötti, 1,6 százalékos különbséget 1,8-2,0 százalékra növeljék, ugyanakkor a forint erősödése miatt ezzel a lépéssel egyelőre kivárhatnak. Itt nagyon fontos lesz a megfelelő időzítés, mivel a forint januári erősödésének egyik legfontosabb hajtóereje a novemberi-decemberi kamatemelési sorozat volt, amelynek során összességében 220 bázisponttal emelték az egyhetes betéti kamatot – olvasható az Equilor Befektetési Zrt. elemzésében.



A héten a Mol árfolyama nőtt a legnagyobb mértékben, 1,21 százalékkal, a részvény pénteken 2684 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 7,39 milliárd forint volt.A Magyar Telekom részvényei 1,20 százalékkal erősödtek, 422 forinton zártak a hét utolsó kereskedési napján, forgalmuk a héten 492,52 millió forintot ért el.Az OTP árfolyama 1,76 százalékkal csökkent, pénteken 17 300 forinton fejezte be a kereskedést a részvény, heti forgalma meghaladta a 36,52 milliárd forintot.A Richter-papírok jegyzése 2,14 százalékkal esett a héten, a részvények 8460 forinton zártak pénteken, heti forgalmuk több mint 9,62 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4272,85 ponton fejezte be a hetet, ami 108,06 ponttal, 2,47 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)