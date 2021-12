Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 50 904,91 ponton zárt pénteken, 56,34 ponttal, 0,11 százalékkal alacsonyabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 72,9 milliárd forint volt a múlt heti 94,6 milliárd forint után, az OTP kivételével a vezető részvények ára csökkent.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte, hogy a héten is hullámzó volt a hazai tőzsdeindex mozgása, párhuzamban a nemzetközi befektetői hangulat “csapkodásaival”, amelyet leginkább az omikron variánssal kapcsolatos spekulációk, hírek gerjesztettek.

Rámutattak arra, hogy folytatódik a monetáris kondíciók szigorítása. Erről Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szerdán beszélt a parlamentben. A jegybankelnök jelezte, a szigorítás addig tart, amíg az MNB nem érzi azt, hogy az infláció a középtávú cél közelébe ér. Így várhatóan a szigorítás 2022-ben is folytatódik, ezen belül a kamatemelési ciklus is – írja heti összefoglalójában az Equilor.

Felhívták a figyelmet arra, hogy novemberben jelentősen csökkent a Mol finomítói marzsa. A csoportszintű finomítói marzsok mindössze 2,8 dollárt tettek ki, szemben a korábbi 5,9 dollárral, utoljára februárban volt ilyen alacsony a lezárások alatt. Pozitívum azonban a petrolkémiai árrés alakulása, amely 605,8 euróra emelkedett tonnánként, így megfordult a korábbi csökkenő trend, októberben az árrés 540,3 euró volt – emelte ki az Equilor.



A héten a Richter-papírok ára 1,16 százalékkal csökkent, a részvény pénteken 8525 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 9,35 milliárd forintot.A Mol ára 1,63 százalékkal csökkent, 2410 forinton zárt a hét utolsó kereskedési napján, forgalma a héten 13,6 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 1,90 százalékos árfolyameséssel zárta a hetet, pénteken 414 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 821,8 millió forint volt.Az OTP-részvények ára egy hét alatt 1,43 százalékkal 17 380 forintra nőtt péntekre, 45,94 milliárd forintos heti forgalomban.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4315,39 ponton fejezte be a hetet, ami 41,97 ponttal, 0,98 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)