Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban erősödött a BUX a héten

Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett erősödött a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 66 527,41 ponton zárt pénteken, 1142,81 ponttal, 1,75 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac forgalma 35,18 milliárd forint volt az előző heti 39,49 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: közzétette 2023-as eredményét és 2029-ig szóló stratégiáját az OPUS, és osztalékot is fizethet. A társaság 88,2 milliárd forintos konszolidált EBITDA-t, valamint 44,9 milliárd forintos adózott eredményt ért el tavaly a konszolidált adatok szerint, ami csaknem 19 százalékos, illetve több mint 100 százalékos növekedés. A közzétett stratégia szerint a társaság 2026 végéig konszolidációs szakaszban kíván maradni, majd ezt követően újabb akvizíciókba kezdhet; 2029-re egy új üzletág megszerzésének köszönhetően további, nagyságrendileg 20 milliárd forintos EBITDA-t szeretne termelni a már meglévő üzletágak teljesítménye felett. Az igazgatóság a közgyűlésnek osztalékfizetésre tett javaslatot összesen több mint 6,7 milliárd forint értékben, aminek kifizetése június 17-től kezdődhet, ez részvényenként 10 forintos osztalékot jelentene.

Megjelent a Mol közgyűlési előterjesztése, az osztalékjavaslat 150+100 forint részvényenként, a közgyűlést április 25-én tartják – jelezte az Equilor. Kitértek arra is, hogy céláremelés érkezett a Mol-ra. A Raiffeisen Bank 2700 forintról 3200 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást eladásról tartásra javította. A vállalatot követő 11 elemző közül jelenleg 8 vételre, 2 tartásra, 1 eladásra javasolja a részvényt, a célárfolyamok mediánja 3465 forint.

Az OTP folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat az elmúlt héten, kedden 26 ezer, szerdán 28 266, csütörtökön 9406 saját részvényt vett a társaság – írta az Equilor.

A legnagyobb emelkedést a Mol részvényei érték el a héten, az árfolyam 3,04 százalékkal erősödött, papír 3050 forinton zárta a hetet, 6,34 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A héten a Richter 1,73 százalékkal erősödött, pénteken 9420 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 6,65 milliárd forint volt.

Az OTP 1,34 százalékkal került feljebb, és 17 025 forinton zárta a hetet, 17,14 milliárd forintos forgalom mellett.

A Magyar Telekom árfolyama szintén 1,34 százalékkal erősödött, a részvény 909 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, 1,73 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 6165,58 ponton zárt a héten, ami 61,54 ponttal, 1,01 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)

