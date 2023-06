Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX az elmúlt héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 49 320,70 ponton zárt pénteken, 1451,09 ponttal, 3,03 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 67,9 milliárd forint volt az előző heti 69,1 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: a héten folyamatosan emelkedtek az árfolyamok a hazai részvénypiacon, a BUX index átlépte a 49 ezer pontos szintet, és közelít az orosz-ukrán háború kitörése előtt látott szintek felé. A vezető részvények közül fontos ellenállást tört át az OTP, így kiemelten érdemes figyelni a bankpapír mozgását. A Mol is folyamatosan emelkedett, de már túlvett tartományban mozog az árfolyam változásait mérő RSI indikátor. A Richter viszont negatív korrekcióba kezdett, a Magyar Telekom pedig szűk sávban végez oldalazást.

Az összefoglaló szerint a héten a JP Morgan megemelte az OTP célárfolyamát: a korábbi 14 100 forintról 14 900 forintra módosították a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást pedig semlegesről felülsúlyozásra javították.

Arra is kitértek, hogy az Unicredit versenyben lehet az OTP romániai leánybankjáért, megkezdődtek az előzetes tárgyalások, a tranzakció értéke 300-400 millió euró között alakulhat. A megkeresésre az Unicredit nem kívánt reagálni.

A Fitch Ratings negatívról stabilra javította a Mol adósbesoroláshoz rendelt kilátását, a besorolás továbbra is BBB mínusz.

A héten tovább vette a saját részvényeit a Richter és az OTP – ismertette az Equilor.

A héten a Richter árfolyama 4,18 százalékkal csökkent, a részvény 8360 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 9,5 milliárd forintot.

A Mol árfolyama 3,23 százalékkal emelkedett a héten. A papír 3000 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 12,8 milliárd forintot tett ki.

Az OTP jegyzése 5,56 százalékkal emelkedett, a részvény forgalma a héten 43,5 milliárd forintot ért el, a bankpapír pénteken 11 580 forinton zárt.

A Magyar Telekom 0,85 százalékkal gyengült a héten, pénteki záróára 409,5 forint volt, heti forgalma meghaladta a 735 millió forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3334,06 ponton zárt a héten, ami 32,64 ponttal, 0,99 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)