Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 50 407,86 ponton zárt pénteken, 0,65 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 32,21 milliárd forint volt az előző heti 79,06 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Hétfőn egész Európában kedvezőtlen volt a befektetői hangulat, ennek hatására a BUX-index is eséssel zárt. A vezető részvények közül az OTP, a Mol és a Richter is gyengült, csak a Magyar Telekom tudott emelkedni. Kedden délutánra megérkeztek a vevők, a BUX felülteljesített a főbb európai, illetve a régiós tőzsdeindexekhez képest. A legjobb teljesítményt a Mol nyújtotta, miután megjelent a hír, hogy a vállalat részt vesz a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésében. Az OTP a gyenge kezdés után pluszba került, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama viszont csökkent.

Szerdán szintén a vevők kerekedtek felül a nap végére, alacsony forgalom mellett, de emelkedett a BUX. A vezető részvények közül az OTP, a Mol és a Richter is erősödött, a Magyar Telekom gyengült. Csütörtökön kis emelkedéssel is a jobban teljesítő részvénypiacok közé került a magyar tőzsde, az OTP és a Richter pluszban, a Mol és a Magyar Telekom mínuszban zárt. Pénteken szinte egész nap mínuszban járt a BUX, a budapesti piac összhangban mozgott az európaiakkal. Az amerikai tőzsdenyitás után viszont általános korrekció indult, így nem sokkal a zárás előtt megfordult a hangulat a magyar tőzsdén. A kereskedés végére a BUX átlagos forgalom mellett felülteljesített a főbb európai indexekhez képest, a vezető részvények erősödtek.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 1,96 százalékkal a Mol erősödött, a papír 3018 forinton zárt pénteken, 7,36 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Richter árfolyama 0,65 százalékkal emelkedett a héten, pénteken a részvény 8455 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 7,17 milliárd forint volt.

Az OTP 0,46 százalékkal gyengült, a héten a részvény 15,46 milliárd forintos forgalmat ért el, a hét utolsó kereskedési napján 12 025 forinton zárt.

A héten a Magyar Telekom árfolyama 1,10 százalékkal csökkent, pénteken a papír 405,5 forinton zárt, heti forgalma 563,3 millió forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3501,42 ponton zárt a héten, ami 80,61 ponttal, 2,36 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)