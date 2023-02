Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 46 007,11 ponton zárt pénteken, 610,78 ponttal, 1,35 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 43,91 forint volt az előző heti 55,39 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte az OTP dollárkötvény-kibocsátását. A bank tájékoztatása alapján ismertették, hogy február 15-i értéknappal összesen 650 millió dollár névértéken bocsát ki az OTP Tier 2 kötvényt. A futamidő 10,25 év, a kezdeti 5,25 éves időszak elteltekor bekövetkező visszaváltási napot megelőző 3 hónapban a kötvények névértéken visszaválthatóak.

Az összefoglalóban felidézték, hogy leminősítette a Moody’s az OTP-t. A bank lejárattal rendelkező alárendelt devizaadósságának minősítését Ba1-ről Ba2-re rontotta a hitelminősítő, az OTP Jelzálogbank Zrt. hosszú lejáratú kibocsátói minősítése pedig Baa2-ről Baa3-ra változott, mindegyiknél stabil kilátás mellett.

Az Equilor jelezte azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyta az Alteo részvényeire tett kötelező vételi ajánlatot. A Mol tulajdonában lévő Mol RES Investment Zrt., illetve a vele összehangoltan eljáró Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap 3040 forintos vételi ajánlatot tett az Alteo részvényeire, a részvényesek február 10-től március 13-ig fogadhatják el a vételi ajánlatot.

A héten a vezető részvények közül az OTP 3,59 százalékkal erősödött, a papír 11 110 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 27,81 milliárd forintot.

A Mol árfolyama 2,04 százalékkal emelkedett, a részvény 2796 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 5,92 milliárd forintot tett ki.

A héten a Richter 1,98 százalékkal gyengült, pénteken 7940 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma a héten 8,78 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom jegyzése 2,66 százalékkal esett a héten, a részvény 366 forinton zárt pénteken, heti forgalma 531 millió forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3629,21 ponton zárt a héten, ami 14,82 ponttal, 0,41 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)