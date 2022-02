Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 52 141,58 ponton zárt pénteken, 335,18 ponttal, 0,65 százalékkal magasabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 54,18 milliárd forint volt a múlt heti 62,82 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte: a hét első felében erőt mutatott a hazai tőzsdeindex, csütörtökre azonban érezhetően elromlott a nemzetközi befektetői hangulat. Ez a pénteki kereskedésre is kihatott, így a BUX 0,81 százalékos gyengüléssel fejezte be a hét utolsó kereskedési napját.

Kedden jelent meg a januári költségvetési egyenleg, amely 151,3 milliárd forintos többletet mutatott. A februári egyenlegben jelentkezik majd a személyi jövedelemadó visszatérítésének hatása – írták.

Szerda délután tette közzé a Magyar Nemzeti Bank a január 25-i kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyvet, amelyből kiderült, hogy a monetáris tanács tagjai egyhangúlag szavazták meg a korábbinál nagyobb léptékű kamatemelést, a tartós inflációs kockázatok emelkedésére reagálva.

A héten a Magyar Telekom árfolyama nőtt a legnagyobb mértékben, 3,69 százalékkal, a részvény pénteken 435 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 885,24 millió forint volt.



Az OTP-részvények ára 2,12 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 17 800 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 34 milliárd forintot.A Mol részvényei 0,30 százalékkal gyengültek, 2670 forinton zártak a hét utolsó kereskedési napján, forgalmuk a héten több mint 5,69 milliárd forintot tett ki.A Richter árfolyama 1,23 százalékkal csökkent, pénteken 8055 forinton fejezte be a kereskedést a részvény, heti forgalma meghaladta a 12,48 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4199,20 ponton zárta a hetet, ami 11,93 ponttal, 0,28 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)