Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 51 076,61 ponton zárt pénteken, 171,70 ponttal, 0,34 százalékkal magasabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 42,8 milliárd forint volt a múlt heti 72,9 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte, hogy a nemzetközi befektetői légkörrel összhangban a héten is hullámzó volt a hazai tőzsdeindex mozgása.

A hét eseményei kapcsán kitértek arra, hogy albán bankot vásárolt az OTP. A bejelentés szerint a magyar pénzintézet megegyezett a görög Alpha Bankkal annak albán leányvállalatának megvásárlásáról, 55 millió eurós vételárban állapodtak meg a felek. Az Alpha Bank közel 5 százalékos eszközarányos piaci részesedésével Albánia 8. legnagyobb bankja, a lakossági és a vállalati szegmensben egyaránt aktív. A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2022. második negyedévének végén kerülhet sor.

A Richter és a Hikma Pharmaceuticals PLC kizárólagos értékesítési és licenc-megállapodást írt alá a Richter denosumab hatóanyagtartalmú készítményeinek értékesítéséről az Amerikai Egyesült Államokban. A megállapodás értelmében a Richter feladata a termékek fejlesztése, valamint az amerikai piacra szánt késztermékek szállítása. A Hikma felel a törzskönyvezésért az Amerikai Egyesült Államokban, ahol kizárólagos joggal értékesíti majd a termékeket. A licenc-szerződés pénzügyi rendelkezései alapján a Richter a megállapodás aláírásakor bevételre jogosult, amit előre meghatározott fejlesztési és egyéb mérföldkövek elérésekor további bevételek követnek, összesen többtízmilliós amerikai dollár nagyságrendben.



Eladja a Magyar Telekom a Pan-Inform Kft.-t. A hazai távközlési szolgáltató bejelentette, hogy a T-Systems Magyarország Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló Pan-Inform vállalatát 5,5 milliárd forintért értékesíti a magyar államnak. A Pan-Inform digitális egészségügyi szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó kórházi informatikai rendszer fejlesztésével és támogatásával foglalkozó vállalat, tavaly 3,4 milliárd forintos árbevételt és 0,9 milliárd forintos EBITDA-t termelt. A tranzakció várhatóan a következő év első negyedévében zárult le – írta az Equilor.A kommentárban jelezték, hogy hosszú, kiszámítható kamatemelési ciklus várható Magyarországon, erről Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke beszélt egy lapinterjúban. A jegybank várakozása szerint jövőre is 5 százalék körül alakulhat az infláció, az egyhetes betéti kamatszint a turbulens időszak fennmaradásáig fog eltérni az alapkamattól. Virág Barnabás szerint a következő hónapokban a reálkamat gyors emelkedése várható, amelyet a kamatemelések és az infláció mérséklődése is segíteni fog. Az alelnök leszögezte, hogy nem fognak minden héten kamatot emelni, de szükség esetén kellő erővel fognak fellépni.Az összefoglalóban kitértek arra is, hogy a vártnál magasabb volt az infláció novemberben. A fogyasztói árindex éves bázison 7,4 százalékkal emelkedett, a maginfláció 5,3 százalékos volt. A következő hónapokban az alacsony bázishatás továbbra is erősíti az inflációs nyomást, ez a tényező csak tavasszal fog enyhülni.A héten a Mol árfolyama 1,49 százalékkal nőtt, a részvény pénteken 2446 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 6,99 milliárd forint volt.Az OTP-papírok 0,37 százalékkal erősödtek, 17 445 forinton zártak a hét utolsó kereskedési napján, forgalmuk a héten meghaladta a 26,5 milliárd forintot.A Richter ára 0,18 százalékkal csökkent, pénteken 8510 forinton fejezte be a kereskedést a részvény, forgalma 6,2 milliárd forintot ért el.A Magyar Telekom 0,72 százalékos árfolyameséssel zárta a hetet, pénteken 411 forinton zárt, heti forgalma több mint 1,41 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4458,95 ponton fejezte be a hetet, ami 56,44 ponttal, 1,31 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)