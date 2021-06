Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 48 461,47 ponton zárt pénteken, 343,75 ponttal, 0,71 százalékkal magasabban az előző heti záráshoz képest.

A részvénypiac forgalma 45,75 milliárd forint volt a múlt heti 67,14 milliárd forint után.

A vezető részvények árfolyama a Richter kivételével erősödött a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: a héten emelkedett a BUX index, de a 49 ezer pontos szintet nem sikerült áttörnie.

Hangsúlyozták, hogy a hét legfontosabb híre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatemelése volt, a jegybank közleményéből az is kiderült, hogy megkezdődött a hazai kamatemelési ciklus. A várakozásoknak megfelelően 30 bázisponttal, 0,9 százalékra emelte az MNB az alapkamatot.

Az Equilor jelezte azt is, hogy elemzőházak módosították a magyar vezető részvények célárait. A Jefferies csökkentette a Richterre adott 12 havi célárát 11 000 forintra, míg korábban 11 300 forintra értékelte a gyógyszercéget; ugyanakkor továbbra is vételre ajánlják a papírt. A Morgan Stanley emelt az OTP-re adott céláron, a papír szerintük 18 500 forintot ér, ami 400 forintos emelésnek felel meg a korábbi elemzéshez képest. Az ajánlás itt felülsúlyozás/piaci súlyozás.



A héten a Mol árfolyama 3,36 százalékkal emelkedett, a papír 2398 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 8,9 milliárd forint volt.Az OTP 2,23 százalékkal erősödött a héten, pénteken 16 750 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 27,9 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama 0,47 százalékkal nőtt, 424 forinton zárt pénteken a részvény, heti forgalma 480 millió forintot tett ki.A Richter árfolyama 4,35 százalékkal csökkent, 7920 forinton fejezte be a hetet, forgalma 6,8 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3781,28 ponton zárt, ami 0,23 százalékkal, 8,7 ponttal alacsonyabb a múlt heti értékénél.(MTI)