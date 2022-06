Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett esett a héten a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt péntekihez képest 2353,69 ponttal, 5,70 százalékkal csökkenve 38 950,67 ponton zárt a héten.

A héten a pünkösd miatt csak négy kereskedési napot tartottak, de a forgalom csökkenése ezzel együtt is jelentős, 99,989 milliárd forintról 40,280 milliárd forintra mérséklődött. A vezető részvények szintén nagyot gyengültek.

A BÉT a hét első kereskedési napját is jelentős csökkenéssel kezdte, de a BUX még 40 ezer pont fölött maradt. A visszaesést részben a különadó részleteinek megjelenése okozhatta. Szerdán, ha gyengén is, de átmenetileg még emelkedett a tőzsdeindex, csütörtökön viszont 40 ezer pont alá került, pénteken pedig újabb jelentős esés következett. Az Equilor Befektetési Zrt. főképp a kedvezőtlen nemzetközi hangulattal magyarázta a BUX csökkenését. A héten másutt is gyengén teljesítettek a részvénypiacok a kedvezőtlen hírek miatt, az infláció mindenütt rendkívül magas. A hét második felében a vártnál is nagyobb mértékű amerikai pénzromlás miatt aggódtak a befektetők, és azt sem fogadták jól, hogy az Európai Központi Bank újabb szigorításokat jelentett be – tették hozzá.

A héten a legnagyobb mértékben, 8,79 százalékkal a Richter gyengült. A csökkenés 655 forintos változást jelent, a záró árfolyam 6800 forint volt.



A Mol 6,33 százalékos gyengüléssel 2662 forintig jutott pénteken, a heti árfolyamváltozás 180 forint.Az OTP-részvények 5,93 százalékkal, 552 forinttal érnek kevesebbet, 8762 forinton fejezték be a hetet.A Magyar Telekom 5,17 százalékkal, 19,5 forinttal gyengült, a pénteki zárásig 358 forintra csökkent az árfolyama.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,13 százalékkal, 84,20 ponttal esett vissza, a hetet 3866,89 ponton fejezte be.(MTI)