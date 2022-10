Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 37 838,30 ponton zárt pénteken, 819,11 ponttal, 2,12 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.

A részvénypiac heti forgalma 47,5 milliárd forint volt az előző heti 47,9 milliárd forint után, a vezető részvények a stagnáló Richter kivételével gyengültek.

Az MTI-nek küldött összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy pirosban zárta ezt a hetet is a BUX index, bár a pénteki kereskedésben jelentős pozitív korrekció volt.

A hét gazdasági eseményei közül – egyebek mellett – kitértek arra, hogy véget ért a hazai kamatemelési ciklus. A monetáris tanács keddi kamatdöntő ülésen a vártnál nagyobb, 125 bázispontos szigorítást hajtott végre, majd a közleményben jelezték, hogy ezzel véget is ért a kamatemelési ciklus, 13 százalékos alapkamat mellett. A következő időszakban a likviditás szűkítésével folytatódik majd a monetáris szigorítás az MNB közlése szerint.

Hétfőn 0,33 százalékos csökkenésével alulteljesített a BUX-index a nemzetközi piacokhoz képest. A vezető részvények közül a Mol kereskedésében volt nagy fordulat, ugyanis míg délelőtt több mint 2 százalékos mínuszban volt a cég árfolyama, a nap végén a papír 0,75 százalékos pluszban zárt.

Kedden pozitív korrekció zajlott nap közben a BÉT-en, azonban a zárásra a vezető részvények többsége gyengült.

Szerdán a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban csökkent a budapesti tőzsde, a régióban egyre súlyosbodó energiaválság tovább erősítette a recesszióval kapcsolatos befektetői aggodalmakat, a blue chip részvények között a Richter vezette az esést.

Csütörtökön is kedvezőtlen volt a befektetői hangulat, a nyugati tőzsdék gyengélkedtek, a cseh és a lengyel részvénypiac pedig a BÉT-nél is jóval nagyobb visszaeséssel zárt.

Pénteken erős “felpattanás” volt a magyar tőzsdén, és Európában is fordulatot vett a befektetői hangulat.

A héten a Mol árfolyama 0,17 százalékkal csökkent 9,3 milliárd forintos forgalomban, a papír 2406 forinton fejezte be a pénteki kereskedést.

Az OTP árfolyama 5,04 százalékkal esett, a részvény 7908 forinton zárt pénteken, heti forgalma 24,57 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama nem változott a héten, pénteken 7400 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 11,7 milliárd forintot.

A Magyar Telekom jegyzése 1,5 százalékkal csökkent a héten, pénteken 295,50 forinton zárt a részvény, a papír a héten 586,7 millió forint forgalmat ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3586,57 ponton zárt a héten, ami 98,19 ponttal, 2,66 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)