Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett emelkedett a héten a BUX

Csökkenő forgalom mellett 637,15 pontot, 1,34 százalékot emelkedett, és 48 157,57 ponton zárta a hetet Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe.

A részvényforgalom 46,4 milliárd forintról 30,20 milliárd forintra csökkent. A vezető részvények árfolyama vegyesen változott.

A BÉT alacsony forgalommal, részvényindexe enyhe csökkenéssel kezdte a hetet, péntekre emelkedéssel zárt, a forgalom átlagosan alakult.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte: céláremelések érkeztek a héten az OTP-re és a Mol-ra. A Goldman Sachs elemzői 16 700 forintról 17 200 forintra emelték az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamukat, az ajánlásuk továbbra is vétel. A lengyel mBank a Mol célárfolyamát emelte meg 2294 forintról 2816 forintra, itt tartás maradt az elemzői ajánlás.

A hét kiemelt híre, hogy zöld programot jelentett be a jegybank. Ebben elindítják a Zöld Otthon Programot, amely 200 milliárd forintos keretösszegű lesz, újlakás-építésre és vásárlásra lehet felvenni a hitelt, maximum 70 millió forint értékben. A futamidő maximum 25 éves lesz, az ügyfél által fizetendő kamat pedig 2,5 százalékos. Ugyanekkora keretösszeggel zöld jelzáloglevél-vásárlási program is indul, melynek keretében zöld minősítésű, fix kamatozású, forintban denominált, legalább 5 éves eredeti futamidővel kibocsátott jelzáloglevelek vehetnek majd részt.



Fontos adat, hogy jelentősen emelkedik a lakáshitel-kihelyezés. Az MNB legfrissebb májusi statisztikái alapján rekord év lehet a 2021-es a lakossági hitelkihelyezésben. Csak májusban közel 120 milliárd forint friss hitelt helyeztek ki, mellyel az idei évi összeg elérte a 460 milliárd forintot, mely több mint 20 százalékos éves növekedést jelent. Amennyiben a tendencia folytatódik, akkor jelentősen meghaladható a tavalyi szint és 1000 milliárd fölött is lehet a teljes összeg. A kihelyezési láz mögött az élénkülő ingatlanpiaci kereslet, valamint részben az inflációtól és emelkedő kamatoktól való félelem is hajthatja. A piaci árak növekedése, illetve a számos államilag támogatott hitel is hozzájárul a rekord hitelnövekményhez – közölték.Az Equilor heti összefoglalójában kitért arra: nem várható inflációt meghaladó béremelés a cégeknél. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérése alapján a cégek 30 százaléka nem emelné a béreket és további 35 százaléka emelné legfeljebb 35 százalékkal, így a várható inflációt is figyelembe véve a cégek mindössze harmada tervez inflációt meghaladó béremelést.A héten a Magyar Telekom árfolyama 0,59 százalékkal 421,5 forintra csökkent, a forgalma meghaladta a 241 millió forintot.A legjobban a Richter árfolyama erősödött, 5,08 százalékot, így 8270 forinton állt meg, több mint 4,3 milliárd forintos forgalom mellett.A Mol mindössze 0,08 százalékot gyengült, részvényei 2378 forinton zártak pénteken, heti forgalma megközelítette a 6,7 milliárd forintot.Az OTP 0,59 százalékkal erősödött, 16 185 forintos árfolyamon zárta a hetet. A részvények forgalma 17,111 forint volt.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,30 százalékkal nőtt, a hetet 3 841,96 ponton zárta.(MTI)