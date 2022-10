Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 39 537,63 ponton zárt pénteken, 1699,33 ponttal, 4,49 százalékkal magasabban az előző hetinél.

A részvénypiac heti forgalma 30,3 milliárd forint volt az előző heti 47,5 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek.

Az MTI-nek küldött összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte: jelentős emelkedéssel zárta a hetet a BUX index.

Jelezték, hogy a lengyel mBanku módosította az OTP és a Mol célárát is. Továbbra is vételre ajánlják a két magyar papírt, azonban a bank célárát emelték, míg az olajcégét csökkentették. Az OTP új célára 15 729 forintra emelkedett 15 045 forintról, míg a Mol célára 3634 forintra csökkent 4624 forintról.

A hét gazdasági hírei közül kitértek egyebek mellett arra, hogy a miniszterelnök politikai tanácsadója szerint nincs alapja az államcsőddel való ijesztgetésnek, az ország makrogazdasági számai nem utalnak a kockázatra. Orbán Balázs kiemelte, nem állhat elő olyan helyzet, hogy az IMF-et be kelljen hívni az országba – idézte fel az Equilor.

A héten a Mol árfolyama 6,82 százalékkal emelkedett 7,79 milliárd forintos forgalomban, a papír 2570 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.

A Richter 6,22 százalékkal erősödött, a részvény 7860 forinton zárt pénteken, heti forgalma 6,33 milliárd forint volt.

Az OTP árfolyama 3,16 százalékkal 8158 forintra erősödött a héten, forgalma csaknem elérte a 15 milliárd forintot.

A Magyar Telekom jegyzése 1,35 százalékkal csökkent, pénteken 291,5 forinton zárt a részvény, a héten 308,3 millió forintos forgalmat ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3591,28 ponton zárt a héten, ami 4,71 ponttal, 0,13 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)