Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett csökkent a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 910,81 ponton zárt pénteken, 1030,46 ponttal, 2,46 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.

A részvénypiac heti forgalma 33,26 milliárd forint volt az előző heti 58,03 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.

Hétfőn negatív volt a nemzetközi tőzsdei hangulat, miután a Gazprom nem indította el a gázszállítást az Északi Áramlat-1 gázvezetéken. A budapesti tőzsde a kedvezőtlen nemzetközi hangulatot követte. Hétfőn az amerikai tőzsdén kereskedési szünnap volt, ezzel is magyarázható, hogy jóval az átlag alatt alakult BÉT forgalma.

Szerdán jól teljesített a magyar piac, az emelkedést az OTP vezette. A bankpapír árfolyamát segítette az elemzői várakozásoknál jobb ipari termelési adat, illetve az, hogy nemsokára lezárulhat a bank szlovén akvizíciója, és ezzel az OTP Szlovéniában piacvezetővé válhat.

Csütörtökön az Európai Központi Bank kamatemelése elrontotta a részvénypiaci hangulatot, különösen azzal, hogy további emeléseket helyeztek kilátásba. A BÉT ugyanakkor ettől függetlenül sem teljesített jól csütörtökön, a kereskedés már délelőtt gyengén alakult.

Pénteken alulteljesítő volt a magyar piac, és nagyon alacsony volt a forgalom, ahogy az egész heti forgalom is. A Mol árfolyamára annak volt kedvezőtlen hatása, hogy Horvátország a tervek szerint be fogja tiltani a helyben termelt földgáz exportját.

A héten az OTP árfolyama 1,55 százalékkal emelkedett 18,5 milliárd forintos forgalomban, a papír 8636 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.

A Mol árfolyama 3,78 százalékkal csökkent, a részvény 2650 forinton zárt pénteken, forgalma meghaladta a 5,25 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 5,83 százalékkal 315,0 forintra gyengült a héten, forgalma 348 millió forint volt.

A Richter jegyzése 4,87 százalékkal csökkent, a hét utolsó kereskedési napján 7720 forinton zárt a részvény, heti forgalma meghaladta a 7,8 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3792,35 ponton zárt a héten, ami 69,82 ponttal, 1,81 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)