Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom a héten, történelmi indexcsúcs pénteken

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 53 955,85 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken, 366,05 ponttal, 0,68 százalékkal magasabban, mint az előző héten.

A részvénypiac forgalma 54,17 milliárd forint volt a múlt heti 69,15 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkori csúcsot döntött a héten a BUX index. A hazai tőzsdeindex csütörtökön az 54 ezer pontos szint fölött is járt, pénteken pedig záráskor állított be újabb történelmi csúcsot 53 955,85 pontnál.

Pénteken a kis papírok közül a geotermiával foglalkozó PannErgy emelkedett ki, ugyanis 794 millió forintos forgalomban a részvény árfolyama 14,61 százalékkal nőtt. Ez pedig azzal magyarázható, hogy a PannErgyre a jelenlegi kereskedelmi áránál magasabb célárat fogalmazott meg az OTP.



Az Equilor szerint a Spiegel bizottsági forrásokra hivatkozva arról írt, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén még az év vége előtt megérkezhet Magyarországra a Helyreállítási Alap forrásainak első részlete. Az Európai Bizottság feltételei között szerepelhet, hogy a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az Európai Bíróság ítéleteit. Amennyiben sikerül megegyezni, novemberben az Európai Tanács jóváhagyhatja a kifizetéseket, és legkésőbb decemberben megérkezhetnek a források.Felidézték, hogy Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke egy varsói konferencián arról beszélt, messze még a kamatemelési ciklus vége, és hangsúlyozta, hogy továbbra is felfelé mutató kockázatok érzékelhetők az inflációs folyamatokban. A monetáris szigorítás, amely a kamatemelések mellett az eszközvásárlási program fokozatos leépítését jelenti, addig folytatódik, amíg az inflációs kilátások ezt szükségessé teszik. A következő hónapokban 15 bázispontos lépések jöhetnek, majd decemberben ismét felülvizsgálatra kerül sor.A héten a legnagyobb, 3,47 százalékos erősödést a Mol érte el, a papír 2684 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 16,61 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama 0,59 százalékkal nőtt, pénteken 424 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma a héten 565,84 millió forintot tett ki.A Richter-részvények ára 0,23 százalékkal emelkedett a héten, pénteken 8590 forinton zárt a papír, heti forgalma 10,15 milliárd forint volt.Az OTP 0,48 százalékkal esett a héten, pénteken 18 590 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma több mint 22,88 milliárd forint volt.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4325,13 ponton fejezte be a hetet, ami 47,61 ponttal, 1,09 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)