Heti tőzsdei összefoglaló – Alacsony forgalomban erősödött a BUX a héten

Alacsony forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 45 069,12 ponton zárt pénteken, 2,01 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 46,36 milliárd forint volt az előző heti 49,02 milliárd forint után, a vezető részvények értéke nőtt.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában a fontosabb heti makrogazdasági események közül kiemelte: hétfőn megszületett az uniós megállapodás, az élelmiszerár-stop 2023 április végéig marad érvényben, jövőre megszűnik a hitelmoratórium, katari földgázt vásárolhat Magyarország, továbbá az Európai Központi Bank meghosszabbította a magyar jegybankkal kötött repomegállapodást.

Az elemzőház a céges történések körében megemlítette, hogy az OTP Bank aláírta a megállapodást az üzbég Ipoteka Bank megvásárlásáról, illetve arra is kitért, hogy az Opus bevételei és adózás előtti eredménye is jelentősen emelkedett.

A vezető papírok egyaránt erősödtek a héten. Az OTP árfolyama 3,90 százalékkal nőtt péntekre, 10 390 forinton zárta a napot; a bankpapír a héten 25,9 milliárd forintos forgalmat ért el.

A Mol 0,62 százalékkal erősödve 2616 forinton zárt pénteken, heti forgalma 6,6 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama 0,74 százalékkal erősödött 11,6 milliárd forintos forgalom mellett, a részvény pénteken 8865 forinton fejezte be a kereskedést.

A Magyar Telekom 2,31 százalékkal erősödött, pénteken 332,0 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 929,2 millió forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a hetet 3653,48 ponton fejezte be, 29,63 ponttal, 0,82 százalékkal magasabban az előző hetinél.(MTI)