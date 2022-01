Heti tőzsdei összefoglaló – Alacsony forgalom mellett emelkedéssel zárta az év utolsó kereskedési hetét a BUX

Kevesebb mint a felére eső forgalommal, emelkedéssel zárta a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az év utolsó kereskedési hetét; a BUX 50 720,71 ponton zárt csütörtökön, 958,47 ponttal, 1,93 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A négynapos kereskedés alatt a részvénypiac forgalma 24,88 milliárd forint volt múlt a múlt heti 56,54 milliárd forint után, a vezető részvények emelkedtek.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában felhívta a figyelmet Matolcsy György Magyar Nemzetnek adott interjújára, amelyben a jegybankelnök elmondta, hogy a kamatemelési ciklus 2022-ben is folytatódik. Az alapkamat és az egyhetes betéti kamat az MNB elnöke szerint 2022 első fél évében fog ismét összeérni – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a Pénzügyminisztérium 6,4 százalékos GDP-növekedést vár idén Varga Mihály posztja alapján. A pénzügyminiszter közösségi oldalán több gazdasági adatot sorolt fel, melyeket összehasonlított a 2009-es éviekkel, amikor a gazdaság megkezdte a kilábalást a pénzügyi válságból – idézte fel.

A héten a Mol árfolyama 2 százalékkal, 50 forinttal emelkedett, a részvény csütörtökön 2520 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 3,7 milliárd forintot tett ki.

Az OTP-papírok ára 3,49 százalékkal, 560 forinttal nőtt, a bankpapír 16 600 forinton zárt csütörtökön, forgalma a héten 15,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 0,86 százalékos, 3,5 forintos árfolyam-emelkedéssel zárta a hetet, csütörtökön 411,5 forint volt a záróára, heti forgalma 507 millió forint volt.

A Richter értéke nem változott a héten, csütörtökön 8725 forinton fejezte be a kereskedést, a gyógyszeripari részvény forgalma 2,5 milliárd forintot tett ki.



A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4232,45 ponton fejezte be csütörtökön a hetet, ami 22,56 ponttal, 0,54 százalékkal magasabb az előző hetinél.A BÉT részvényindexe 2020 végéhez viszonyítva 2021-ben 8613 ponttal, 20 százalékkal emelkedett. A BÉT éves forgalma az MTI becslése szerint idén meghaladta a 3360 milliárd forintot, szemben a 2020-as 3300 milliárd forint alatti forgalommal.A vezető részvények 2021 végére az előző év azonos időszakához mérve jelentősen erősödtek, legnagyobb mértékben az OTP. A bankpapír 3240 forintos, 24,25 százalékos emelkedéssel fejezte be 2021-et a tavaly december végihez viszonyítva. Az OTP éves és egyben történelmi maximumát november 5-én érte el 19 590 forinton.(MTI)