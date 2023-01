Heti makronaptár – Külkereskedelmi és idegenforgalmi adatok jelennek meg a jövő héten

Jövő héten jelenik meg a külkereskedelmi termékforgalom, az ipari termelői árak és a kereskedelmi szálláshelyek teljesítményéről szóló statisztikai tájékoztató.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden teszi közzé az ipari termelői árak tavaly decemberi adatait. Az ipari termelői árak 2022 novemberében az egy évvel korábbihoz képest 37,0 százalékkal nőttek, az előző hónaphoz viszonyítva 0,8 százalékkal mérséklődtek. A belföldi értékesítés árai 63,7, az exportértékesítésé 23,4 százalékkal magasabbak voltak novemberben az előző év azonos időszakához képest. A belföldi értékesítés árainak gyorsabb növekedését az okozta, hogy a jelentős drágulást realizáló energiaipar részaránya a hazai eladásokban jóval nagyobb, mint az exportban. Az energiaárak meredek emelkedése mellett az alapanyagok drágulásának és a forint gyengülésének is árfelhajtó hatása volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítés árai 1,6 százalékkal növekedtek, míg az exportéi 2,0 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal mérséklődtek.

Szerdán teszi közzé a KSH a külkereskedelmi termékforgalom tavaly novemberi második becslését. A január 9-én kiadott első becslés szerint tavaly novemberben az export euróban számított értéke 17,8 százalékkal, az importé 28,8 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel korábban. A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,240 milliárd euróval romlott és 1,283 milliárd eurót tett ki. Az előző hónaphoz viszonyítva az export 5,0 százalékkal, az import 7,3 százalékkal nőtt tavaly novemberben.

Szintén szerdán jelenik meg a kereskedelmi szálláshelyek tavalyi egész éves és decemberi forgalmáról szóló statisztika. 2022 novemberében a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 691 ezer vendég 1,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 17, a vendégéjszakáké 7,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. 2021 novemberéhez viszonyítva a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,6, a külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 15 százalékkal emelkedett. 2022. január-novemberben a belföldi vendégek 19, a külföldiek több mint kétszer annyi, 114 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, mint az előző év azonos időszakában – írta a KSH.

Ugyancsak szerdán közli a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) a beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított januári adatát. A BMI decemberi értéke 63,1, magasabb a novemberi 56,0 pontos értéknél. A korábbi decemberi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú decemberi havi átlag (53,2, és meghaladja az előző három év e havi értékeinek átlagát (58,9) is. A felmérésben vizsgált részindexek a késztermékkészletek indexet és az árindexet kivéve nőttek. A foglalkoztatottságindex értéke 2,3 százalékponttal magasabb volt decemberben, bővülést mutat immár tizenötödik alkalommal. Az elmúlt időszakban is 50,0 pont körül mozgott az index, ami most decemberben gyorsabb ütemben bővült (55,4).(MTI)