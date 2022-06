Heti makronaptár – Kereseti, munkaerőpiaci adatokat közölnek a jövő héten

Több statisztikai jelentés várható a következő héten, kiemelkedik közülük az áprilisi kereseti statisztika, és a foglalkoztatottság-munkanélküliség májusi adatai.

Szerdán közöl a Pénzügyminisztérium (PM) részletes tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének május végi helyzetéről. Június 9-én kiadott előzetes adatok szerint május végén az államháztartás központi alrendszere 2737,0 milliárd forintos hiánnyal zárt. Az április végi adattal összevetve a májusi deficit 100 milliárd forintra csökkent az áprilisi 326,2 és a márciusi 875,7 milliárd forintról, nem is szólva az 1585 milliárd forintos kimagasló februári deficitről. Az első öt hónapban felhalmozott hiány a 3152,7 milliárd forintos teljes évi előirányzat 86,8 százalékának felel meg.

Varga Mihály pénzügyminiszter egy korábbi Facebook-posztjában felfedte, hogy az adócsökkentések ellenére is 1630 milliárd forint adóbevétel folyt be májusban, 23 százalékkal több, mint a múlt év azonos hónapjában. Társasági adóból 40 százalékkal, kisvállalati adóból 50 százalékkal, személyi jövedelemadóból 17 százalékkal több bevétel érkezett – részletezte a miniszter.

Csütörtökön adja ki a KSH az áprilisi kereseti adatokat. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 511 400 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 352 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 17,5 százalékkal, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 18,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A 8,5 százalékos márciusi inflációval és a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 17,5 százalékos emelkedésével számolva a reálkereset 8,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az átlagkereset emelkedéséhez elsősorban a már részben előre ütemezett béremelések, a magas nem rendszeres keresetek (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás), valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járultak hozzá. A rendszeres bruttó átlagkereset 459 700 forint volt, 15,5 százalékkal meghaladta a tavaly márciusit. A munkáltatók teljes körére, azaz az öt alkalmazottnál kisebb vállalkozásokat is beleszámolva a bruttó medián kereset – aminél ugyanannyian kapnak többet, mint ahányan kevesebbet – 385 ezer forint volt a közfoglalkoztatottak nélkül számolva.



Pénteken közli a KSH a foglalkoztatottság-munkanélküliség májusi statisztikáit. Áprilisában 4 millió 688 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma, a hivatal által mérvadónak tekintett február-áprilisi háromhónapos időszakban 4 millió 684 ezret tett ki, 109 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 100 ezerrel, a külföldön dolgozóké pedig 14 ezerrel nőtt, a közfoglalkoztatottaké minimálisan, 5 ezerrel csökkent. A 15-64 évesek közül 4 millió 580 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,1 százalékos volt. Áprilisban a munkanélküliek száma 176 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,6 százalék volt. A KSH által mérvadónak tekintett február-áprilisi három hónapos időszakban 170 ezer volt a munkanélküliek átlagos létszáma, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalékot mutatott.(MTI)