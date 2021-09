Heti makronaptár – Kamatdöntés lesz és államháztartási adatokat közölnek a jövő héten

A jövő heti statisztikai tájékoztatási naptárban megkülönböztetett figyelemre a monetáris tanács szeptemberi kamatdöntő ülése tarthat számot.

Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és közzéteszik a szeptemberi Inflációs jelentést. A legutóbbi ülésén a tanács 30 bázisponttal 1,50 százalékra emelte az alapkamatot és hasonló mértékben, 30 bázisponttal a kamatfolyosót is, ami így 0,55 százalék és 2,45 százalék közötti lett. Az ülés után azt is közölték, hogy a szeptemberi Inflációs jelentés ismeretében értékelik átfogóan a kamatemelési ciklus eredményeit és azonosítják az inflációs kilátásokat övező kockázatokat.

Megerősítették: a monetáris tanács a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak. Az indoklásban azt is jelezték, hogy a testület döntött az állampapír-vásárlási program fokozatos, a piaci stabilitás fenntartásának szempontjait figyelembe vevő kivezetésének megindításáról.

Csütörtökön teszi közzé a Pénzügyminisztérium (PM) a részletes tájékoztatót az államháztartás augusztus végi helyzetéről. Az előzetes adatok szerint augusztusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszerének hiánya 97,0 milliárd forintot tett ki, alig tért el az egy évvel korábbi 96,3 milliárd forinttól. Az év első nyolc hónapjában 1900,7 milliárd forint volt a deficit a múlt évi 2261,3 milliárd forinttal szemben. Júliusban is hasonló nagyságrendű, 86,2 milliárd forint volt a központi alrendszer havi deficitje, alig több mint 28 százaléka az egy évvel korábbi 307,1 milliárd forintnak.



A minisztérium gyorstájékoztatója szerint január-augusztusban a központi költségvetés 1717,1 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 221,2 milliárd forintos hiányt mutattak, az elkülönített állami pénzalapok pedig 37,6 milliárd forintos többletet értek el. A központi költségvetés hiánya 157,0 milliárd forinttal, a társadalombiztosítási alapoké 164,7 milliárd forinttal kisebb, az elkülönített alapok többlete 39,9 milliárd forinttal nagyobb volt idén, mint a múlt év első nyolc hónapjában.(MTI)