Heti makronaptár – Kamatdöntés lesz és a GDP harmadik negyedévi előzetes adata jelenik meg

A jövő heti statisztikai tájékoztatási naptárban megkülönböztetett figyelemre a monetáris tanács novemberi kamatdöntő ülése tarthat számot, emellett a bruttó hazai termék (GDP), 2021. III. negyedévi első becslését közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden, más statisztikai adat nem jelenik meg jövő héten.

A GDP volumene 17,9 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedéshez az ipari termelés 7,3, a szolgáltatások 7, az építőipar 0,9 százalékponttal járult hozzá.

Az előző negyedévhez mérve 2,7 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint. A naptárhatással és minden egyszeri és rendkívüli hatástól megtisztított éves növekedés 17,7 százalékos volt.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 6,0, a bruttó felhalmozás 5,4, a nettó export 6,5 százalékponttal növelte a gazdasági teljesítményét. Az ipar teljesítménye 36,9, ezen belül a feldolgozóiparé 39,9 százalékkal nőtt a tavalyi második negyedévhez képest. Az építőipar hozzáadott értéke 18,4, a mezőgazdaságé 1,1 százalékkal emelkedett.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 12,4 százalékkal lett nagyobb. A háztartások tényleges fogyasztása 9,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A beruházások 8,3 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakáét.



Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A tanács a jegybanki alapkamat 15 bázispontos, 1,80 százalékra történő emeléséről döntött az októberi ülésén, és azonos mértékben emelte a kamatfolyosót is, 0,85 százalék és 2,75 százalék közé. Piaci elemzők is ekkora szigorításra számítottak. A testület júniusban jelentette be és kezdte meg kamatemelési ciklusát, amely közlése szerint addig tart, amíg az infláció vissza nem tér a fenntartható sávba. Az alapkamat a mostani emelési ciklus megkezdéséig tavaly július óta állt 0,60 százalékon.(MTI)