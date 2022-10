Heti makronaptár – Ipari, kiskereskedelmi, külkereskedelmi statisztika jelenik meg a jövő héten

Több statisztikai jelentés várható a következő héten, kiemelkedik közülük az ipari, a kiskereskedelmi, a külkereskedelmi és az idegenforgalmi statisztika.

Hétfőn teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a külkereskedelmi forgalom júliusi részletes adatait második becslésében. Júliusban az export euróban számított értéke 12,9, az importé 22,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az áruforgalmi egyenleg 975 millió euróval romlott, 1,150 milliárd euró deficitet mutatott. Forintban számolva az export értéke 27,7, az importé 38,8 százalékkal haladta meg a tavaly júliusit, a deficit 398 milliárd forinttal 456 milliárd forintra nőtt. Az év első hét hónapjában az export 16,4, az import 27,2 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakához viszonyítva, az egyenleg 6,573 milliárd euróval romlott, és 3,327 milliárd euró deficittel zárt.

Hétfőn jelenik meg a szeptemberi beszerzésimenedzser-index (BMI) a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) közlésével. A BMI augusztusi értéke 57,8, a válaszadók az előző hónaphoz képest tizenhatodik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be. A további növekedést jelző júliusi érték után az index értéke kisebb, de augusztusban is bővülést jelez. Általában elmondható, hogy a részindexek túlnyomórészt az előző, júliusi értékekkel összhangban továbbra is bővülést mutatnak, és a bővülés üteme kevéssé változott. Az MLBKT közlése szerint a korábbi augusztusi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú átlag (52,4) és az előző három év értékeinek átlagát is felülmúlja (52,1).

Csütörtökön publikálja a KSH az ipari termelés és a kiskereskedelem augusztusi adatait. Júliusban az ipari termelés volumene a nyers adat szerint 4,0 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 6,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 1,1 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Az év első hét hónapjában az ipari termelés 4,9 százalékkal nőtt.

Júliusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Júliusban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,9 százalékkal csökkent, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 27,6 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Az év első hét hónapjában – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 9,3 százalékkal nagyobb volt a kiskereskedelmi üzletek forgalma, mint az előző év azonos időszakában.

Pénteken a kereskedelmi szálláshelyek augusztusi teljesítményéről közölnek adatokat. Júliusban az egy évvel korábbinál 16,9 százalékkal több, 1,319 millió vendég 14,6 százalékkal több, 3,758 millió éjszakára szállt meg a magyarországi szálláshelyeken. Júliusban 122,2 százalékkal több külföldi vendég 118,0 százalékkal több éjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken, míg a belföldi vendégek száma – elsősorban a tavalyi magas bázis következtében – 8,9 százalékkal, a vendégéjszakák száma 10,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az év első hét hónapjában 40,3 százalékkal nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma, a külföldiek csaknem háromszor annyi, 189,6 százalékkal, a belföldiek 55,3 százalékkal több éjszakára szálltak meg, mint a múlt év azonos időszakában.(MTI)