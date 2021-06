Hello IT! for Women: júliusban ingyenes informatikai kurzus indul nők számára

Magabiztos felhasználói és rendszeradminisztrátori tudást szerezhet az, aki részt vesz az INCO Academy – Work in Tech program keretében 2021 júliusában induló Hello IT! for Women kurzuson. Az INCO és hazai partnere, a szuperintenzív IT képzéseket nyújtó Green Fox Academy együttműködése keretében 300 magyar nő térítésmentesen emelheti magasabb szintre informatikai tudását. A kezdeményezés a Google.org támogatásával valósul meg, a Coursera online platformján keresztül.

A magasabb szintű informatikai tudás elsajátítása ma az egyik legjobb befektetés a jövőbe, amire különösen a nőknek érdemes nagyobb hangsúlyt fektetniük. A Women in Digital Scoreboard 2020 kutatás szerint ugyanis a felnőtt magyar lakosságnak csupán a negyede rendelkezik az alapvető ismereteket meghaladó digitális készségekkel, és közöttük is jelentősen alacsonyabb a nők aránya. Az infokommunikációs területen dolgozók közül pedig csak minden tizedik kolléga nő Magyarországon.

A Hello IT! for Women kurzus az INCO Academy – Work in Tech nemzetközi program részeként valósul meg. Felkészíti a nőket arra, hogy saját vállalkozásukat digitális alapokra helyezzék, új karriert indítsanak vagy megalapozzák további tanulmányaikat az informatika területén. Az online képzés részidőben, munka, illetve család mellett is elvégezhető, a hallgatók egyéni tempójától függően, 2-4 hónap alatt.

„Az IT a munkaerőpiac legdinamikusabban fejlődő területe, és ez a tudás számos egyéb szakmában is az előrelépés vagy a munkahely megőrzésének feltétele lesz hamarosan – mondta Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője. – Örömmel látjuk, hogy egyre több bátor nő választja azt, hogy jövőjét és karrierjét tudatosan építi az IT szakmák valamelyikében. A Hello IT! for Women program résztvevőinek most csak nyitottságra és kitartásra van szükségük ahhoz, hogy ebbe belevágjanak.”

A program több mint 150 órányi, interaktív tananyagból áll, amelyet a Google szakemberei fejlesztettek ki, nagy hangsúlyt fektetve a valós munkaszituációkat idéző gyakorlati feladatokra. A Green Fox Academy mentorai segítik a hallgatókat a tananyag megértésében és elsajátításában, a programozóiskola pszichológusai pedig készségfejlesztő tréninggel és elhelyezkedést támogató workshoppal egészítik ki a tanultakat.

„Együttműködésünk a Green Fox Academy-vel, illetve más országok szervezeteivel lehetővé teszi, hogy egyenlő és méltányos módon járuljunk hozzá az egyének és a helyi közösségek gazdasági szerepvállalásának növeléséhez. Magyar partnerünk szakmai tapasztalata és azok a kapacitások, hálózatok, források, amelyek a Google.org által támogatott Work in Tech program révén érhetők el, együtt sokkal erősebb hatást fejtenek ki. Közös munkánkkal arra törekszünk, hogy feloldjuk a foglalkoztatást gátló társadalmi-gazdasági korlátokat és jövőbiztos karrierhez segítsük a nőket Magyarországon” – tette hozzá Nicolas Hazard, az INCO alapítója és elnöke.

A Hello IT! for Women kurzus résztvevői megismerkednek az informatikai rendszerek építőelemeivel, jártasságot szereznek a modern hálózati technológiák, a felhő alapú alkalmazások és különböző operációs rendszerek használatában, illetve megtanulják alkalmazni az IT biztonságot szolgáló eszközöket és megoldásokat. Hangsúlyos szerepet kap mindemellett a rendszerüzemeltetéshez és a hibaelhárításhoz szükséges tudás elsajátítása is. Azok, akik sikeresen teljesítik mind az öt szakmai modult, a Google nemzetközileg elismert tanúsítványával zárják a kurzust.

A programba olyan nők jelentkezhetnek, akik betöltötték 18. évüket és rendelkeznek középszintű angol nyelvtudással, az informatikai előképzettség azonban nem feltétel. A kurzus 2021. július 19-én indul és az ország bármely pontjáról elvégezhető. További információk, illetve a jelentkezéshez szükséges űrlap a www.greenfoxacademy.com/hello-it-for-women-kurzus oldalon érhető el.

A Green Fox Academyről

A Green Fox Academy Magyarország első 4 hónapos bootcampje, amely a munkaerő-piaci igényekre válaszolva 2015 októberében kezdte el junior programozók képzését. 2021 áprilisáig már több mint 1200 beiratkozott hallgatóval büszkélkedhet. A programozás mellett a soft skilleket – többek között stresszkezelést, prezentálást, csapatjátékot – is fejleszti, ezzel is megkönnyítve a hallgatók karrierváltását.

A Green Fox Academy összeköti az IT munkaerőpiac szereplőit: a végzett juniorokat karriertámogatás keretében az elhelyezkedésben is segíti, vállalati partnerei számára pedig három héten belül azonnal alkalmazható, akár speciálisan felkészített szakembereket biztosít. Partnercégei számára a Green Fox Academy ezen felül egyedi igényeknek megfelelő, szakmai át- és továbbképzéseket tart, valamint Mentoring-as-a-Service keretében a bootcamp vezető oktatói segítenek azonos tudásszintre emelni a cégek fejlesztő csapatainak tagjait.

A Green Fox Academy folyamatosan keresi az új lehetőségeket, hogy felkészítse a munkavállalókat a digitális átállásra. Ennek keretében több új lokáción is tervez iskolát nyitni, első lépésben 2018 szeptemberében Prágában indította el első külpiaci képzését.

Az új célcsoportok bevonásának egyik állomásként szintén 2018 szeptemberében indult el kifejezetten kisgyermekes anyukák számára az Academy4MoMs-szal közös képzés, mely elnyerte az ITBEHAVIOUR Award 2018-at Humánmenedzsment kategóriában. A Green Fox Academy 2020 folyamán számos újítást vezetett be annak érdekében, hogy minél több érdeklődő vehessen részt kurzusain. Az online oktatás lehetőséget teremtett arra, hogy határok nélkül, bárki bekapcsolódhasson a képzésbe, amely már szuperintenzív és részidős formában, valamint jövedelemarányos utófinanszírozással is elvégezhető, így különböző egyéni élethelyzetekben nyújt megoldást IT karrier indítására.

Az INCO Academyről

A nemzetközi INCO Group tagjaként az INCO Academy célja, hogy ösztönözze a tehetségek kibontakozását szerte a világon, és hozzájáruljon ahhoz, hogy mindenki megtalálja a helyét a jövő munkaerőpiacán.



Az INCO Academy – Work in Tech képzési program különböző hátterű emberek, különösen a sérülékeny csoportokba tartozók és a munka világából kiesők számára nyújt segítséget a változó gazdasági körülményekhez való alkalmazkodásban és a hiányszakmák elsajátításában. A Google.org és a Coursera által támogatott program Európa 17 országában van jelen, ahol helyi szervezetekkel együttműködve összesen 9.500 embert segít társadalmi és gazdasági helyzetének stabilizálásában.

Az INCO Academy magyarországi partnere a Green Fox Academy.