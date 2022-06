Hazai kisvállalkozásoknak nyújt értékes tudást a SPAR Beszállítói Akadémia

Szakmai képzéssel támogatja a SPAR Magyarország azon beszállítóit, amelyek hazai kisvállalkozásként, családi cégként kerülnek be innovatív, egyedi termékeikkel az üzletlánc polcaira a Régiók Kincsei vagy a Hungaricool By SPAR program keretében.

A SPAR Magyarország a magyar gazdák, családi vállalkozások, a magyar agrárium és feldolgozóipar mellett elkötelezett vállalat – a hazai termelők és a magyar termékek, innovációk ösztönzése üzleti filozófiájának alappillére. Felkarolásukat támogatja a 2019-ben startolt Hungaricool by SPAR termékinnovációs verseny, valamint a 2021-ben indult Régiók Kincsei beszállítói program is.

„A sok esetben kézműves, hagyományos eljárással készült termékeket gyártó kis cégek számára általában kihívást jelent, miként kapcsolódjanak be egy nemzetközi üzletlánc rendszerébe, hiszen a termékeik elhelyezése csupán az első lépés. A nehézségek áthidalására indította el a SPAR Magyarország folyamatosan bővülő mentorprogramját, amelynek során egyrészt alapvető fontosságú logisztikai, élelmiszer-biztonsági, pénzügyi és jogi ismereteket osztunk meg partnercégeinkkel, másrészt egyre inkább előtérbe kerül a márkaépítés fontossága is, hiszen minden fél közös érdeke, hogy hosszútávon is életképes, sikeres hazai brandek jöjjenek létre” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A legutóbbi, a SPAR Beszállítói Akadémia „Marketing Bootcamp” elnevezésű rendezvényének fókuszába épp ezért kifejezetten ez utóbbi témakör került: szakemberek tartottak előadásokat sajtókommunikáció, piackutatás, marketingstratégia témakörökben, de kiemelt hangsúlyt kapott a közösségi média és a tartalomfejlesztés is. A résztvevők a SPAR kommunikációs- és marketingvezetőinek előadásai során bepillanthattak a cégcsoport kommunikációs személetébe, stratégiai tervezési folyamataiba is. A Marketing Bootcamp kétnapos rendezvényének elsődleges célja az, hogy a marketing és a brand-építés terén hiánypótló marketing és vezetői tudásanyaggal segítse az üzletlánchoz kötődő magyar kisvállalkozásokat, ösztönözze a további termékfejlesztést és innovációt és támogassa a haza vállalkozások hosszú távú piaci sikerét.



A kétnapos képzés keretében huszonhárom szakember tartott előadást vagy műhelyfoglalkozást a mintegy száz hazai élelmiszeripari kisvállalkozás vezetőjének: a saját területükön nagy tapasztalattal rendelkező előadók számos azonnal használható, praktikus módszert mutattak be, majd a műhelymunka során a cégek a saját márkájukra vonatkozó feladatokat kaptak, így ennek révén az őket konkrétan és személyesen érintő esettanulmányokat elemezhették ki később közösen. Az itt megszerzett tudás abban is segítheti majd a vállalkozásokat, hogy más hazai értékesítési csatornákat is kiépítsenek, sőt, akár külföldön is piacokat szerezhessenek.

A beszállítók mentorálása a jövőben is folytatódik, hiszen a SPAR Beszállítói Akadémia olyan tudásanyagot biztosít, amely nagyban hozzásegíti a kisvállalkozásokat a sikeres piaci szerepléshez és a bővüléshez.