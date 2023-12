Hat éves mélyponton van a kkv-k beruházási hajlandósága egy kutatás szerint

A vállalkozások 57 százaléka tervez fejlesztést, ami az elmúlt 6 év legalacsonyabb aránya – ez derült ki a K&H kkv bizalmi index legutóbbi, harmadik negyedévi felméréséből, amelynek eredményeit szerdán juttatták el az MTI-nek.

A beruházási szándék már 2018 óta mérséklődik, de 2021 év vége óta látványos mértékben – írták a közleményben.

Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés vezetője azonban úgy véli, a kkv-k fejlesztési szándékán nagyot lendíthet, hogy 2024-ben is kedvező kamattal lesznek elérhetőek a Széchenyi Kártya Program MAX+ különböző konstrukciói.

A közlemény szerint egy éve hullámzóak a cégek pénzügyi várakozásai, jelenleg az előző negyedévhez képest enyhén alacsonyabb árbevétel- és nyereségnövekedéssel terveznek. A legfrissebb – 2023. augusztus 28. és szeptember 22. között készült – felmérésben átlagosan 7,9 százalékos bevétel-, és 3,9 százalékos profitnövekedést valószínűsítenek a következő egy évben, szemben az előző negyedévben várt 8,6 illetve 4,4 százalékkal. A visszafogott pénzügyi eredményvárakozások a beruházási szándékot is erőteljesen korlátozzák – írták.

A beruházási célokban viszont nincs változás: továbbra is legnagyobb részben informatikai fejlesztésekre (27 százalék) készülnek a cégek. Ezt követik a gépek, berendezések (21 százalék) és a céges autós flotta korszerűsítése (16 százalék), míg ingatlanberuházásban minden tizedik cég gondolkodik.

A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik.(MTI)