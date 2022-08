Használtautó-piac: csaknem félmillió adásvétel az első hét hónapban

A DataHouse előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 498 800 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első hét hónap volumenét. A minden korábbi évnél aktívabb időarányos forgalom azt is jelenti, hogy jó eséllyel megdől a tavalyi piaci csúcs, amikor éves szinten 817 ezer használt autó belföldi átírása zajlott le.

„A félmilliós volumen azt jelenti, hogy átlagosan csaknem minden nyolcadik hazai személyautó gazdát cserélt január és július között – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Nyolc évvel ezelőtt még a használtautó-piac teljes éves forgalma sem érte el ezt a szintet. A következő hónapokban is intenzív, havi 70 ezer körüli adásvételre számíthatunk, mivel az újautó-piac az ellátási problémák, a használtimport pedig a magas euróárfolyam miatt képtelen a korábbi szinteken kielégíteni a keresletet. További kérdés, hogy az üzemanyagár-támogatás esetleges kivezetése, az üzemeltetési költségek ezzel járó megugrása okoz-e újabb lökést az év utolsó negyedében.”

A használtautó-piacon tapasztalható jelentős áremelkedés a spekulációs célú adásvételek számát is megnövelte. Különösen a néhány éves autók ára emelkedett, itt a piac szereplői modelltől függően 15-30 százalékos áremelkedést is tapasztalhattak. Nem ritka ebben a szegmensben, hogy egy jó állapotban lévő autóra magasabb összegű árcédula kerül, mint amennyiért azt a szalonban – az akkor még általánosnak számító akciók keretében – az első tulajdonos megvásárolta. Mivel az árak emelkedése egyes várakozások szerint tovább folytatódik az év hátralévő részében is, sokan jó befektetést is látnak egy-egy kedvező ajánlatban.

„A piaci előrejelzésekben ugyanakkor a korábbinál jóval nagyobb most a bizonytalanság – tette hozzá Halász Bertalan. – A gazdasági környezet drasztikus romlása, a háztartásokat terhelő várható plusz kiadások miatt máris érezhető a kereslet visszaesése az autópiac különböző szegmenseiben. Ez jó eséllyel csökkenteni fogja az árnyomást, a piacon pedig a következő hónapokban alacsonyabb szinten állhat be az új egyensúly. Ha a használtautó-piac be is állítja az új rekordot, az kizárólag az első félév kiemelkedő pörgésének lesz köszönhető.”

A magyarországi használtautó-piacon a két leggyakoribb márka az Opel és a Volkswagen volt, előbbiből 57 600 (11,6%), míg utóbbiból 49 800 (10,0%) cserélt gazdát a vizsgált időszak során. A népszerűségi listán következő Suzuki az adásvételek 8,5 százalékának volt a tárgya, a Ford 8, a BMW pedig 6,5 százalékos részesedéssel következnek a listán. A legtöbb ügyletre – az összes adásvétel 35,2 százalékára – a fővárosban és Pest megyében került sor.

JóAutók.hu:

