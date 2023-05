Három dolog, amit a megfelelő traktor kiválasztása előtt tudni érdemes

Bármilyen gazdaságunk is legyen, a megfelelő traktor kiválasztása elengedhetetlen. Ezek a munkagépek ugyanis számtalanféle feladatot képesek hatékonyan elvégezni a fűnyírástól és szántáson át, a nehéz rakományok húzásáig. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, hogy a megfelelő traktort választhassuk ki?

Traktorokból nagyon sokféle akad

Egy laikus azt gondolnál, hogy kizárólag csak a nagy méretű, és közepes méretű traktorok léteznek, amelyeket szántáshoz is használnak. Pedig a valóság az, hogy szinte minden területnek megvan a maga profi traktor típusa. A városgazdálkodáshoz például kis méretű, erős traktorokat alkalmaznak, amihez fűnyíró adaptert lehet kapcsolni, vagy épp kotrót, amivel a havat takarítják el télen. A fakitermelésnél megint más típusú traktorok szükségesek, ahogyan a földművelésnek is megvannak a maga típusai. Természetesen a legtöbb típus jó többféle munkára is, viszont sok opció eltérő lehet az egyes modelleknél. Például a méreten túl, a teljesítmény és a traktorra szerelhető adapterek típusa, választéka is eltérő lehet. Egy gazdasághoz való traktor esetén a nagy méretű modellek csak akkor lehetnek hasznosak, ha kifejezetten széles utak és nagy terek állnak rendelkezésre. Minden más esetben kis méretű traktorokat érdemes választani, amivel például már hatékonyan porciózható a takarmány, szállítható a trágya. A kis méretnek ilyenkor hatalmas az előnye, hiszen az ilyen traktorok akár még az istállókba is könnyedén beférnek, és egyszerűen manőverezhetőek. Ilyen kis méretű traktorokat már a nagyobb kerttel rendelkező családi házaknál is be lehet vetni, de oda akár a mini traktorok is megfelelőek lehetnek. A mini traktorok nem nagyobbak sokkal, mint egy átlagos talicska. Ugyanakkor rendkívüli erővel képesek ellátni a feladatukat, amivel töredékére csökkenthető a munkaidő is.

A praktikus traktor nem csak a teljesítménytől és a mérettől függ

A mai modern traktorok nem csak a fentebb felsorolt opciókat kínálják. A technológia fejlődésével olyan plusz fejlesztéseket is kérhetünk egy traktorba, mint ahogyan az például a személyautók esetén is kérhetőek. Vagyis a traktorunk lehet légkondicionált, rendelkezhet érintőkijelzős panellal – ami mutatja a szántandó területet, és GPS kapcsolata van – vagy akár kiváló hangzású hangszórókkal is a munka közbeni zene élvezete érdekében. Ezek a plusz kényelmi funkciók azonban lehetnek kifejezetten hasznosak is, ezért nem érdemes őket alábecsülnünk. Amikor praktikusan választunk traktort, akkor számoljunk például azzal is, hogy milyen munkakörülményeket tud számunkra a kinézett gép teremteni majd. Ez ugyanis nagyban befolyásolhatja a gépvezető munkateljesítményét. A praktikus és kényelmi funkciók mennyisége márkánként eltérő lehet, ezért is érdemes több márka traktor modelljeit is összehasonlítanunk. Meglepődünk majd, hogy a technológiai fejlődés által mennyiféle opciót találunk.

Nem mindegy, hogy modernt vagy régit veszünk

Amikor traktort szeretnék vásárolni, akkor okvetlenül is felmerül a használt, régi traktorok vásárlásának lehetősége. Ezek a régi típusú modellek sokkal olcsóbbak ugyanis, mint a mai konstrukcióval rendelkezők. A többségük akár 30-40 éves – vagy még idősebb – is lehet, hiszen ezeknek a munkagépeknek a „szavatossági ideje” igencsak lassan jár le. Előnyük tehát, hogy olcsóak, a hátrányuk viszont a fogyasztásukban és a lassúságukban keresendő. Ezen kívül nem mindegyikhez passzolnak a modern adapterek, ami miatt csak akkor érdemes ilyen traktorokat venni, ha kifejezetten kis földterülethez csak néhány dolog elvégzésére keresünk munkagépet.