Harmadfokú riasztásokat is kiadtak az ónos eső veszélye miatt

Ónos eső veszélye miatt több déli megyében a legmagasabb, harmadfokú riasztásokat is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hajnalban.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint előbb Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád, majd nem sokkal később Békés megyében adtak ki harmadfokú (piros) riasztást, ezeken a területeken a következő órákban tartós és jelentős mennyiségű ónos eső várható.

Emellett Baranya és Békés megyében másodfokú (narancs), többfelé elsőfokú (citrom) riasztások vannak érvényben. A vasárnapra kiadott veszélyjelzés szerint elsőfokú riasztást – Nógrád és öt északnyugati megye kivételével – az egész országban kiadhatnak a következő órákban, többek között Budapesten.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta: délutánig a déli országrészben váltakozó intenzitású ónos esőre lehet számítani. A déli megyékben több milliméter, lokálisan (legnagyobb eséllyel a Mecsek északi lejtőin, valamint a Dél-Alföldön) 5 millimétert meghaladó mennyiségű ónos eső is hullhat.

Délutánra átmenetileg csendesedhet a csapadék majd estétől, éjszakától egy újabb csapadékzóna éri el az ország déli határait. Ez a csapadékzóna vasárnap éjjel fokozatosan észak, északkelet felé haladva újabb több milliméter ónos esőt okozhat a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön.



Kitértek arra is, hogy a Dunántúlon nyugat felől egyre többfelé havazás válthatja fel az ónos esőt. Jellemzően maximum 3, Zala megyében és környezetében akár 5 centimétert is meghaladó hóréteg alakulhat ki a déli órákig.Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kérte: indulás előtt mindenki tájékozódjon arról, hogy van-e érvényben meteorológiai riasztás. Azokon a területeken ahol narancs vagy piros riasztást adtak ki ónos eső miatt, senki ne induljon útnak – fűzte hozzá, kiemelve: piros riasztás esetén az utak járhatatlanok, a járművek irányíthatatlanná válnak.A szóvivő azt ajánlotta az embereknek, hogy használják a katasztrófavédelem VÉSZ nevű alkalmazását, amely ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű mobileszközökre. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig az utinform.hu oldalon lehet tájékozódni – írta.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint folyamatosan végzik a sószórást az országos utakon, de arra kérik az autósokat, hogy amíg az ónos eső el nem áll, addig ne induljanak útnak, mert a folyamatos csapadék lemoshatja a síkosságmentesítő anyagokat a burkolatról.Az intenzívebb havazással érintett területeken is érdemes lesz fokozott óvatossággal és a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekednie az autósoknak, mert folyamatos havazás mellett míg egy-egy munkagép megteszi a fordulókörét, addig a jelentős csapadékutánpótlás miatt újra téliesebbek lehetnek időszakosan az útviszonyok – hívta fel a figyelmet a közútkezelő.(MTI)