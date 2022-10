Halottak napja – Hosszabb temetői nyitvatartás, fokozott rendőri jelenlét a hosszú hétvégén

Mindenszentek ünnepe és a halottak napja alkalmából november 2-áig a szokásosnál tovább, reggel héttől este nyolc óráig tartanak nyitva a fővárosi temetők. A hosszú hétvégén rendkívüli járatokkal segítik a sírkertek megközelítését, és fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a közutakon, főként a temetők környékén.

Idén két temetőben is tartanak központi kegyeleti megemlékezést Budapesten: hétfőn a rákoskeresztúri Új köztemető szóróparcellájában, kedden pedig a Farkasréti temetőben.

A Farkasréti temető ravatalozóját és az Óbudai temető bejáratánál található kápolnát mindenszentek és halottak napján sötétedéstől kegyeletteljes motívumokkal, fényfestéssel világítják meg.

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére. A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalansága érdekében továbbá a sírkertekben megerősítik a rendészeti szolgálatot, valamint kerületi rendőrök, közterület-felügyelők és polgárőrök is járőröznek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyes, temetőket érintő járatokat a szokásosnál sűrűbben indít, emellett rendkívüli járatok is segítik a sírkertek megközelítését.

A 3-as metró a hosszú hétvégén a hétköznap napközbeni rend szerint, egész nap Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár, a Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbusszal lehet utazni.

A hosszú hétvégén az átlagosnál nagyobb forgalom várható, ezért a MÁV-Volán csoport arra kérte az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy a kegyeleti gyertyák gyakran tüzet okoznak. Azt kérték, hogy a megemlékezők a szabadban csak mécsestartóban elhelyezett gyertyát gyújtsanak meg, a mécsest a sírtól való távozás előtt oltsák el, és a forró mécsestartókat ne dobják a temető hulladékgyűjtőjébe.

November 1-je, mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja, november 2-a fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezés napjává. A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik a halloween, a kóbor lelkek kelta ünnepe.(MTI)