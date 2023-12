Gyenge adatok a puttonyban

Ma reggel kiskereskedelmi forgalmi és ipari termelési adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal az idei tizedik hónapra vonatkozóan. A fogyasztási indikátor naptárhatástól megtisztított mutatója javult: 6,5 százalékkal esett az éves index októberben, havi alapon enyhén mérséklődött a volumen. Az élelmiszer jellegű üzletek eladásainak mérséklődése 1,9, a tartós cikkeké 5,1 százalékra csökkent, ugyanakkor az üzemanyag-forgalom 21,1 százalékkal zuhant az idei tizedik hónapban az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2023. január–októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 9,0%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.

Továbbra is bukdácsol a kilábalás, pedig szeptembertől az inflációval korrigált keresetváltozás előjele ismét pozitívvá vált, ami fontos támasza lehet a majdani felívelésnek. A kedvező kihatásokat hátráltathatja, hogy a bérek újbóli, tényleges emelkedése főként januártól esedékes, így valójában onnantól éreztetheti hatását a volumenek változása. Az üzemanyag-árstop okozta rendkívül magas tavalyi bázis a decemberi és januári hónappal esik ki, ezért hamarosan éles javulást láthatunk a headline forgalmi adatokban. Várakozásunk szerint a kiskereskedelmi forgalom éves változása legkorábban decemberben, legvalószínűbben januárban térhet vissza a pozitív tartományba.

Ma reggel ipari termelési adatokat is közzétett a Központi Statisztikai Hivatal az idei tizedik hónapra vonatkozóan. A termelés volumene éves szinten 2,8 százalékkal csökkent a munkanaphatással igazított adatok szerint. Havi szinten az általános európai trendekkel párhuzamosan 0,6 százalékkal mérséklődött az ipari kibocsátás a szezonálisan és munkanaptényezővel igazított adat szerint. A termelés 2023 első tíz hónapjában 4,7%-kal kisebb volt, mint 2022 azonos időszakában.

Az októberi ipari termelési adat részleteit jövő héten ismerteti a KSH. A hivatal kommentárja szerint: „A legnagyobb súlyú járműgyártás, valamint a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében, köztük a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesett a termelés volumene”. Az elmúlt hónapokra alapvetően az volt jellemző, hogy az autóipar és az akkumulátorgyártás kedvező teljesítménye nem tudta ellensúlyozni a többi, részben energiaintenzív feldolgozóipari alág, sokszor kétszámjegyű kibocsátás-visszaesését. Kedvezőtlenül hat a hazai kibocsátásra az általánosan gyenge európai konjunktúra is.

A termelési kilátások rövidtávon továbbra is meglehetősen zavarosak: a konjunktúraindexek egyelőre Európa-szerte csak minimális életjeleket mutatnak. Ezek közül kiemelendő a német gazdaság gyengélkedése: bár az elmúlt években lazult az együttmozgás erőssége, továbbra is meghatározó tényező az exportkeresletünk tekintetében. Pozitívum, hogy a múlt héten kijött magyar BMI újra a fellendülést jelző tartományba emelkedett. A legfrissebb hírek szerint az iváncsai akkumulátorgyár november elején kezdte meg a termelést hivatalosan, amely teljes kapacitáson szabad szemmel is jól látható hatást fejthet ki a magyar ipari kibocsátásra. Továbbá középtávon a termelésbe lépő jelentős kapacitásbővítések – főként a járműiparban, valamint szintén az akkumulátorgyártás terén – a kibocsátás érdemi fellendülését eredményezhetik. A kedvező hatások kiaknázása azonban változatlanul leginkább a globális konjunktúra helyreállásának függvénye lesz.