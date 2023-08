Gazdaságfejlesztési Minisztérium: a Liberty Steel még nem gyakorol tulajdonosi jogokat a Dunaferrnél

A Dunaferr a korábbi külföldi menedzsment felelőtlensége, és az elhibázott szankciók miatt vált fizetésképtelenné. A több ezer munkahely megvédése érdekében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium aktív szerepet vállalt a gyár megmentésében, de a megjelent hírek félrevezetőek, ugyanis a Liberty Steel Group jelenleg még nem gyakorol tulajdonosi jogokat a magyar vállalat felett – közölte a minisztérium csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény hangsúlyozza: a nyílt és transzparens felszámolási eljárás keretében a Liberty Steel adott be érvényes és nyertes pályázatot. Az értékesítés fontos mérföldkő, azonban a munka neheze csak most kezdődött el.

Azt írják: a médiában megjelent hírek – miszerint a Liberty Steel Group utasítást adott a Dunaferr valamely működését érintő kérdésében – félrevezetőek, hiszen a Liberty Steel Group jelenleg még nem gyakorol tulajdonosi jogokat a magyar vállalat felett.

Közölték: az értékesítés folyamata nem zárult le teljesen, mivel az Európai Unió fúzió kontrollja jelenleg is zajlik és csak annak befejezését követően kerülnek átadásra a tulajdonosi jogok. Az eljárás végéig a felszámoló biztos gyakorolja a tulajdonosi jogokat és hozza meg a céget érintő stratégiai döntéseket.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint a megjelent cikkek az értékesítés sikeres lezárását kockáztatják, egyúttal a hátráltatják a cég sikeres megmentését. A Dunaferr kapcsán hozott operatív, átmeneti döntések nem befolyásolják a cég hosszú távú működését és jövőképét. A Kormány képviseletében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tovább küzd a gyár, a munkahelyek és a családok megvédése érdekében – tették hozzá.(MTI)