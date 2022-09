Fűtés okosan, költséghatékonyan

Okos szokások és okos rendszerek a fűtésszámla csökkentéséért

Korán érkeztek idén a hideg napok, az ősz utolsó meleg napsugarai észrevétlenül simítottak végig a bőrünkön és hagytak itt minket egy kis időre. A fűtés szezon korai kezdetének és a rezsicsökkentés módosításának hatására egyre többen keresik a pénztárcakímélő, minél optimálisabb fűtési megoldásokat. A fűtésszámla csökkentéséhez a mindennapos praktikákon túl az okos rendszerek is nagymértékben hozzájárulhatnak. Nézzük meg ezeket közelebbről!

Egyszerű szokások, amelyekkel faraghatunk a fűtésszámlán

Mindenekelőtt vegyük sorra azokat az alapvető szempontokat, könnyen kialakítható szokásokat, amelyekkel nagy mértékben járulhatunk hozzá a fűtési költségeink csökkentéséhez. Sokat számít például, hogy a lakás vagy ház egyes helyiségeit mikor fűtjük és milyen melegre fűtjük. Amikor napközben nincs otthon senki, érdemes alacsonyabb fokozatra venni a fűtést, de nem túl alacsonyra, mivel sokkal nagyobb energiaigénnyel jár egy teljesen kihűlt lakás visszafűtése. Ugyancsak érdemes éjszakára is lejjebb venni a fűtést, sokkal egészségesebb, ha a hálószoba hőmérséklete ilyenkor 19-20 fok körül van. Ha lehetőségünk van rá, érdemes a helyiségek hőmérsékletét külön-külön állítani. A konyhában az az optimális, ha 20 fok körül van, a fürdőszobában kicsit melegebb, 23 fok körül, a hálószobában a már említett 19-20 fok, míg az előtérben, ahonnan a legkönnyebben szökik a meleg, mikor a bejárati ajtót nyitjuk, elégséges a 18 fok is.

A meleg megtartásához nagy mértékben járulnak hozzá a redőnyök és a vastag sötétítőfüggönyök is, amelyeket már kora este érdemes lehúzni és behúzni, hogy szigeteljenek és kint tartsák a hideget. A melegérzetünket és így a komfortérzetünket nagyban növelik továbbá a szőnyegek, amelyek a padló felől érkező hidegtől védik a talpunkat. Érdemes a hideg idővel több szőnyeget lefektetnünk, mint amennyit egyébként nyáron szoktunk.

Így segít az okosfűtés a költségek csökkentésében

„Ma már olyan okos rendszerek léteznek, amelyek a fent említett szempontokon túl még sok továbbit figyelembe véve szabályozzák az otthonunk fűtöttségét, hogy a rendszer a lehető legoptimálisabban, pénztárcabarátan üzemeljen” – mondja Nagy Magdolna, intelligens épület szakértő. –„Az okosfűtés rendszer nemcsak a komfortérzetet növeli, de az energiamegtakarítás mértékét is, ráadásul nem kis mértékben: ezek az intelligens rendszerek ugyanis akár 30-40%-kal javíthatnak a fűtéshez felhasznált energia mennyiségén, így a költségeket is jelentős mértékben tudják csökkenteni.”

Az okosfűtés rendszerének segítségével az otthonunk különböző helyiségeiben egészen pontosan tudjuk szabályozni, hogy a nap melyik szakaszában milyen meleg legyen. A beállításokat az okostelefonunkon, akár távolról is elvégezhetjük illetve módosíthatjuk. A rendszer eszközei az okostelefonunkon keresztül képesek azt is érzékelni, ha valahol a ház környékén vagyunk, és beállítják számunkra a kívánt hőmérsékletet a hazaérkezésünk előtt. És ez csupán csak egy a számos hasznos funkció közül, amelyeket az okosfűtés biztosít számunkra. Igazodik például a szellőztetési rutinhoz is, történjen az akár csupán általunk az ablak kinyitásával, akár szintén okosrendszeren keresztül, azzal összehangoltan. Az okosfűtés rendszere ugyanis érzékeli az ablak nyitást és a szellőztetés idejére magától kikapcsolja a fűtést, majd visszaállítja azt, ha az ablakok becsukódtak.

„Az intelligens rendszer kezelése nem kíván szakértőt, a funkciók beállítása a felhasználóbarát felületnek köszönhetően nagyon egyszerű” – folytatja Nagy Magdolna. – „Az okosfűtés további előnye, hogy a rendszer nem csak újépítésű, modern házakban alakítható ki, hanem régebbi ingatlanokban is. Utóbbi esetben a már meglévő rendszer okosítása történik. A Hello Future csapatával mindkét esetben hatékony megoldásokkal tudunk segíteni.”