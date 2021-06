Franciaországban enyhülnek a beutazási feltételek az Észak-Amerikából érkezők számára

Enyhülnek a beutazási feltételek Franciaországban a Kanadából és az Egyesült Államokból érkezőknek a koronavírus-járvány visszahúzódásának köszönhetően – jelentette be csütörtökön a francia kormány.

Az észak-amerikai országokból beutazóknak ezentúl nem kell karanténba vonulniuk, és halaszthatatlan okot sem szükséges indokolniuk a Franciaországba történő belépéshez, még akkor sem, ha nem vették fel a koronavírus elleni oltást.

Az Európai Unió tagállamaiból érkezőkhöz hasonlóan Kanadából és az Egyesült Államokból is egy 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-teszt felmutatásával be lehet lépni Franciaországba.

A schengeni övezetből egyébként az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) beoltottak szabadon beutazhatnak, negatív teszt felmutatása nélkül is. A kétdózisú oltóanyagok esetében legalább két hétnek kell eltelnie a második oltás után, az egydózisúak esetében pedig legalább négy hétnek.



A Törökországból érkezők számára is enyhültek a beutazási feltételek, az ország az eddig vörös színnel jelölt, súlyosan fertőzött államok kategóriájából átkerült a kevésbé súlyos, narancs színnel besoroltak közé. Minden beutazónak teszteltetnie kell magát akkor is, ha már beoltották. Az utóbbiakra viszont már nem vonatkozik a karanténkötelezettség, és halaszthatatlan indokot sem kell megjelölniük a belépéskor.A vörös színnel jelölt országok közé viszont bekerült Afganisztán, a Maldív-szigetek és Paraguay is, a Dél-afrikai Köztársaság, Argentína, Bahrein, Banglades, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, India, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Suriname Köztársaság és Uruguay mellé. Ezekből az országokból kizárólag halaszthatatlan indokkal engedélyezett a beutazás, és a beoltottak számára is kötelező egy negatív teszt felmutatása, valamint egy egyhetes karantén is.Franciaországban egyébként csütörtökön megszűnt az általános kültéri maszkviselés kötelezettsége, azt csak tömegben, piacokon vagy stadionok lelátóin ajánlott hordani, vasárnap – a tervezettnél tíz nappal előbb – pedig véget ér az éjszakai kijárási tilalom.Az egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt egy hétben a nap esetszám átlaga már csak 3 ezer volt az áprilisi tetőzéskor regisztrált 50 ezerhez képest, a fertőzötteknek a százezer lakosra vetített száma pedig negyven. A napi halálozások száma is ötven alá csökkent, szerdán 45 volt, a kórházban ápolt súlyos beteg száma pedig már kétezer alá süllyed, ami harmada a tetőzéskor ápoltak számának. Tavaly augusztus óta nem voltak ilyen kedvezőek a járványügyi mutatók.A 67 millió lakosú Franciaország lakosságának csaknem fele kapta meg a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltás legalább egy adagját, negyedének pedig már befejeződött az oltási ciklusa is, azaz mindkét vakcinaadagot felvette.(MTI)