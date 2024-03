Öngondoskodás és pénzügyi tudatosság, szélesedő női jelenlét a vállalati szegmensben: csak néhány azon területek közül, ahol egyre inkább úgy tűnik, megerősödtek a nők. A március 8-i nőnap alkalmából az Allianz olyan eredményekre jutott, amelyek az elmúlt években napvilágot látott felméréseket igazolják. Látható például, hogy bár a nők számára továbbra is az egészséges és hosszú élet a prioritás, egyre fontosabbá válik a pénzügyi biztonság is. Ezzel együtt megdőlni látszik az a nézet, miszerint minden pénzügyi döntés a férfiak kezében van.

Az egészséges és hosszú élet mellett a pénzügyi biztonság is elsődleges lett a nőknél

Erősödött a nők gazdasági jelenléte is: egyre több nő vezet vállalkozást Magyarországon

Ahol mára megvalósulni látszik az egyenlőség: az USA-ban a háztartások felében már a nők döntenek pénzügyekben

Vágyaink és céljaink megvalósításához elengedhetetlen az anyagi biztonság megteremtése. Mindegy, hogy családalapításról, egy világkörüli út megszervezéséről, lakásvásárlásról vagy a gondtalan nyugdíjasévekről álmodunk, az első lépés mindig a tudatos pénzügyi tervezés kell, hogy legyen. Ezeket a vágyakat és célokat, valamint a hozzájuk vezető utat fejtette fel az Allianz egy tavalyi felmérésben.[1] A kutatásból egyértelmű különbségek rajzolódnak ki a férfiak és a nők hozzáállásáról: míg a nők számára az életben a pénzügyi biztonság a harmadik legfontosabb dolog az egészség és a hosszú élet után, a férfiaknál a pénz előbbre való, mint az egészség.

Az eredményekből ugyanakkor a megtakarítási célokra is fény derül: a nők számára az általános tartalék képzése (20,4%), az utazás (16,4%) és a lakásvásárlás/-felújítás (12,5%) a három legnagyobb prioritást élvező, legfontosabb cél, amelyre gyűjtenek. A válaszokból egyértelműen látszik, hogy míg az utazásra, pihenésre rövid ideig (1-2 év) tesznek félre a magyar válaszadók, a vésztartalék felhalmozására és lakásvásárlásra már hosszabb távú megtakarítási megoldásokban gondolkodnak (10-15 év), és leghosszabb ideig (15-20 év) a nyugdíjra gyűjtenek.

A hosszabb távú megtakarításokhoz nagy fokú tudatosság kell, amihez magabiztos pénzügyi ismeretekre is szükség van. Az Allianz egy másik vizsgálatából[2] kiderült, hogy annak ellenére, hogy a legismertebb öngondoskodási konstrukciókat – az élet-, baleset- és egészségbiztosításokat – a nők 5-10 százalékkal nagyobb arányban jobban ismerik a férfiaknál, és több nőnek is van például lakásbiztosítása (73,6% vs. 62,5%), a válaszadók mégis kevésbé vallják magukat magabiztosnak a pénzügyi döntéseik terén (15,1% vs. 24,2%), mint férfitársaik. A felmérésből az is kiderült, hogy a nőkre sokkal inkább jellemző a kockázatkerülés, ami által átgondoltabb pénzügyi döntéseket hozhatnak és hosszabb távon is fegyelmezettebbek lehetnek.

Erősödő gazdasági jelenlét Magyarországon

A KSH adatai[3] szerint Magyarországon a nők várható élettartama 6 és fél évvel több, mint a férfiaké, ha viszont a foglalkoztatási rátát nézzük, azt a férfiak vezetik 7,3 százalékponttal. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete között 15,3 százalékos rés tátong, arról nem is beszélve, hogy a gyermekvállalás idején a nők karrierlehetőségei még ma is jelentősen korlátozódhatnak.

Ennek ellenére a nők gazdasági jelenléte egyre erősebb. Az Opten adatai szerint, bár a hazai vállalkozások többségében még a férfi tulajdonosok és ügyvezetők dominálnak, folyamatosan emelkedik a női vállalkozók aránya, és egyre több a női menedzsmenttel működő sikeres cég is. Az egy évvel ezelőtti adatok szerint mintegy 260 ezer női cégtulajdonos van Magyarországon, a cégjegyzésre jogosult női vezetők száma pedig 167 ezerre nőtt, továbbá 83 ezer társas vállalkozás áll tisztán női cégvezetőkből.

„A nemzetközi nagyvállalatokhoz hasonlóan az Allianz is hosszú évek óta tesz eredményes lépéseket a nemek közti egyenlőség előmozdításában” – fogalmaz Nikovics Éva, az Allianz Hungária Zrt. HR igazgatója, aki azt is kiemelte: „2021 óta rendelkezünk EDGE-tanúsítvánnyal,[4] amelyet tavaly sikeresen megújítottunk; ez az elismerés is a munkánkat igazolja vissza. Aktívan teszünk azért, hogy a női szakemberek megvalósíthassák nálunk a szakmai elképzeléseiket, és egyforma esélyekkel tudjanak előrelépni. Utóbbit jól mutatja, hogy mára a vezetőségünk 40 százalékát is nők adják, ugyanakkor alapvető célunk olyan környezetet teremteni, amelyben nemtől függetlenül minden munkatársunk sikeres lehet.” Az Allianz egyenlő lehetőségeket biztosít mindenki számára, legyen szó részmunkaidőről, szülői szabadságról vagy juttatásokról. Törekvéseit tükrözi, hogy a társaság immár ötödik éve első helyen áll a Refinitiv Global D&I Indexén a biztosítótársaságok között, de listázza a Bloomberg Gender Equality Indexe is.

Amerikában a nők már nem csak a háztartás pénzügyeiről döntenek

A felmérésekből és a tendenciákból érzékelhető egyfajta elmozdulás, amely a vágyott egyensúlyt hivatott megteremteni. És bár bőven van még mit tenni, a nemzetközi példák irányadók lehetnek.

Az Allianz 2023-ban az Egyesült Államokban végzett Women Money Power Study[5] kutatásából az látszik, hogy a tengerentúli nők még nagyobb pénzügyi felelősséget vállalnak. A felmérésben résztvevők 43 százaléka vallotta azt, hogy ő a fő kenyérkereső a háztartásában. Munkahelyi pozíciójuk erősödésével párhuzamosan a nők a pénzügyeik kezelésében is egyre határozottabbak és sikeresebbek. Ezt alátámasztja, hogy a megkérdezett nők közel fele (49%) a fő döntéshozó a háztartása pénzügyeiben, ami 8 százalékos növekedés a 2021-es eredményhez képest.

Míg az itthoni példán láttuk, hogy a nők kevésbé érzik magabiztosnak magukat pénzügyi téren, mint a férfiak, az Egyesült Államokban évről évre többen állítják, hogy jobban értenek a pénzügyekhez, mint a párjuk (51%). Mintegy egyharmaduk (34%) pedig azt mondta, hogy anyagilag független házas- vagy élettársától, ami leginkább a fiatalabb nőkre jellemző. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a nők kevésbé érzik magukat biztonságban pénzügyileg, mint korábban: mindössze 64 százalékuk nyilatkozott pozitívan erről a korábbi 72 százalékhoz képest. Ráadásul a válaszadók mintegy fele (48%) amiatt is aggódik, hogy miből fogja fenntartani magát nyugdíjas korában. A kutatásban résztvevő nők pénzügyi tudatosságát azonban jól mutatja, hogy egyre többen (33%) fordulnak pénzügyi szakemberhez tanácsért.

Az Allianz angol nyelvű pénzügyi tudásközpontja ezen a linken érhető el: https://www.allianz.com/en/economic_research/sustainability-research/financialliteracy.html