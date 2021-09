Fogadalmakkal a zöldebb bolygóért

Zöld vállalásokkal bárki csatlakozhat az Európai Bizottság kezdeményezéséhez, az európai éghajlati paktumhoz, amelynek célja a környezettudatos életmódra ösztönzés. Ezek a vállalások, mint például a fenntartható közlekedési módok használata, az élelmiszer-pazarlás csökkentése vagy a tartós ruhák vásárlása, egy-egy apró, de annál meghatározóbb lépést jelentenek a fenntartható, zöld jövő felé vezető úton. Ha ezeket a vállalásokat összeadjuk és a résztvevőket közösségként kezeljük, már látványos apró cselekedeteink pozitív hatása. Az Európai Mobilitási Hét részeként a fenntartható közlekedésről szóló kerekasztal-beszélgetéssel várja az érdeklődőket szeptember 21-én 18:00-kor az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az európai éghajlati paktum magyarországi koordinációja Budapesten, az Európa Pontban, illetve online platformokon. Az eseményre ezen a linken lehet regisztrálni.

Mit tehetek önálló polgárként az éghajlatváltozás ellen? Mennyit számít az én környezettudatos hozzáállásom?

Ezeken a kérdéseken már valószínűleg mindenki gondolkodott. A válaszokat többek között egy uniós program adhatja meg: ha csatlakozunk az európai éghajlati paktum kezdeményezéséhez, akkor a „Count us in!” felületén keresztül konkrét vállalásokat tehetünk, amelyeknek köszönhetően nyomon követhetjük, milyen hatással vagyunk a bolygó egészségére, miközben a világ egyik legnagyobb környezettudatos kezdeményezésnek részévé válunk. A kezdeményezésben olyan hírességek is részt vesznek, mint Nico Rosberg, korábbi Forma-1-es világbajnok autóversenyző vagy Dia Mirza, közel ötmillió Instagram követővel rendelkező indiai sztármodell.



Kerekasztal beszélgetés az Európa Pontban – fókuszban a fenntartható közlekedés

A kezdeményezés az ún. európai éghajlati paktum égisze alatt valósul meg, amelyet az egyén és a közösségek környezettudatos tevékenységének ösztönzése céljából hívott életre az Európai Bizottság. A paktummal kapcsolatban kaphatnak inspirációt, tájékoztatást és útmutatást az érdeklődők az Európa Pontban tartott kerekasztal-beszélgetésen. A beszélgetés fókusztémája a zöld közlekedés lesz.

Az esemény programja:

Tomaj Zsófia, fenntartható fejlődési szakértő moderátor mellett Kerényi László Sándor, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) stratégiai tervezés igazgatója, Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke, Buday Bence, a SHARE NOW ügyvezető igazgatója, valamint Csapó Balázs, a Servo Movement Kft. alapítója osztja meg gondolatait a fenntartható mobilitásról. Körüljárják, mennyire megfizethetők és elérhetők mindenki számára a különböző fenntartható opciók a piacon. A rendezvényt a helyszínen és online is követhetik érdeklődők.



További információ és regisztráció ezen a linken.

A zöld közlekedés már nem a jövő, hanem a jelenünk. Sokszor nem is gondolunk rá, milyen aprónak tűnő, mégis jelentős lépéseket tehetünk a fenntarthatóság érdekében. Például, ha az egyik nap úgy döntünk, hogy nem a dugóban araszolunk kocsival, hanem például vonatozunk, máris zöld módon közlekedtünk. Az egyéni kis lépések összeadódva nagy mértékben hozzájárulnak bolygónk egészségéhez.

Hogy lehet csatlakozni?

Európa-szerte már számos polgár, vállalat és szervezet kötelezte el magát a paktum mellett. Amennyiben te is kész vagy vállalást tenni a zöldebb jövő érdekében, látogass el a „Count us in!” oldalára és tedd meg az első fogadalmad!