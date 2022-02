Fidelity: Három ok, amiért Kína erős lehet a tigris évében

A szakpolitikai szigorítási hullám és az ingatlanpiactól a technológiai ágazatig különböző szektorokra vonatkozó keményebb jogszabályok sora alapjaiban ingatta meg a globális befektetők Kínába vetett bizalmát 2021-ben. A kínai befektetőket érintő, kihívásokkal terhes időszakot követően a Fidelity International szakértői három okot neveztek meg, amelyek miatt Kína újból erőt mutathat a Tigris évében.

Míg a világ többi része a monetáris szigorításokkal küzd, addig Kína egy másik, monetáris könnyítésekkel fémjelzett útvonalat választott, ez pedig kedvezően hathat a részvényekre

Elképzelhető, hogy elértünk a jogszabályi reformperiódus csúcsára, vagy már túl is haladtunk azon

A jelenlegi értékeltségek izgalmas belépési pontokat és lehetőségeket kínálnak

Február 1-jén kezdődött a kínai újév, világszerte emberek milliói ünneplik a Tigris évének kezdetét.

Most, amikor a világ legtöbb pénzpiacán inflációs rettegésről, az eszközvásárlási programok kivezetéséről és a „drága” növekedési részvényeket háttérbe szorító, befektetői rotációról szólnak a szalagcímek, a diverzifikáció és az értékeltségek fontosabbak, mint valaha. Kína jelenleg mindkét vonatkozásban kedvező képet mutat, és a Fidelity-nél úgy vélik, a Tigris éve kiváló lehetőségeket tartogat a befektetők számára.

A szakpolitikai különbségekben lehet a lehetőség

Az USA és Európa monetáris politikája jelenleg még a szokásosnál is nagyobb mértékben eltér Kínáétól. Tény, hogy Kína a ciklus másik szakaszában jár, ezért a hangsúly most a könnyítésen van, ami a történelmi tapasztalatok alapján gyakran jót tesz a piacoknak. A kínai jegybank, mely már a Covid-járvány elején is más stratégiát alkalmazott, mint a laza monetáris politikát bevezető nyugati jegybankok, most több eszköz közül is választhat, ha fel akarja pörgetni a 2021-ben lelassult növekedést. A közepes futamidejű hitelek kölcsönkamatainak 2020 augusztusa óta első ízben nemrég végrehajtott csökkentése csupán egy példa erre.

Általánosságban nem számít a Fidelity arra, hogy a közeljövőben visszájára fordítanák a kormánynak az egészségesebb, kevésbé spekulatív ingatlanszektor megteremtése érdekében tett erőfeszítéseit, azon nem szabad meglepődnünk, ha némi finomhangolásra sor kerül majd, amilyenek például a közelmúltban bejelentett, támogató intézkedések. Egyes városokban máris mintha felgyorsult volna a jelzálogkérelmek elbírálása, és bőven van még lehetőség további szakpolitikai enyhítésekre is.

Túljutottunk a jogszabály-alkotási hullám csúcsán?

Kétségtelenül volt egy időszak, amikor számos új jogszabály született, a régiek egy részét pedig megszigorították, és egyes vállalkozások számára nehezebbé váltak a körülmények. Ennek ellenére a Fidelity szakértői szerint fontos, hogy hosszú távon szemléljük a dolgokat, és ne feledjük: korábban is voltak már jogszabályszigorítási hullámok, például az online szerencsejátékokat érintő 2018-as kormányzati megszorítások.

Nem szabad szem elől tévesztenünk a gazdasági fejlődést és innovációt érintő ambiciózus, hosszú távú célokat és prioritásokat sem. Ezek megvalósításához nyilván egészséges és növekvő magánszektorra lesz szükség, ezért bár tavaly romlott a befektetői hangulat, mégis úgy véljük, Kína továbbra is kínál érdekes hosszú távú befektetési lehetőségeket. „Már jócskán benne járunk a jogszabályi reformokban, sőt, jó eséllyel már túl is vagyunk a reformhullám csúcsán, főleg ami a technológiai ágazatot illeti, és azt gondolom, olyan intenzitású átalakulásra már nem kell számítani, mint amit 2020 végén és az elmúlt évben tapasztaltunk” – mondta el Dale Nicholls, a Fidelity International Pacific Fund portfólió menedzsere.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy a közelmúltban hozott reformok jó része olyan problémákkal foglalkozik, melyekkel a világ szinte minden országának szembe kell néznie. Ilyenek például a trösztellenes fellépéshez, az adatbiztonsághoz, a big tech-hez és a személyes adatok védelméhez kapcsolódó kihívások, de a jövedelmek egyenlőtlensége is globálisan problémákat okoz. Más országok is szembesülnek ezekkel a nehézségekkel, és a kormányaik fel is fognak lépni, még ha nem is olyan gyorsan, mint Peking.

Vonzó értékeltségek

Ahogy az átfogó korrekciók esetén gyakran előfordul, egyes, kevesebb jogszabályi kockázatot hordozó részvényektől is szabadultak a befektetők, ami lehetőségeket kínált. Sok kisebb vállalat részvényének árfolyama a mélyben jár, annak ellenére, hogy egyes témáknak, például a trösztellenes jogszabályi intézkedéseknek ők lesznek a haszonélvezői. Továbbá a globális versenytársakhoz képest jelenleg túl nagy az értékeltségi szakadék is, jóllehet számos piacra ugyanazok a szabályozói kihívások hatnak. Az értékeltségek jelenlegi szintje mellett a szakértők úgy vélik, a kockázat/nyereség egyensúly egyértelműen a befektetők számára kedvező irányba billen.

A Fidelity továbbra is jelentős kitettséggel rendelkezik a belföldi fogyasztás növelésére összpontosító vállalatokban, amelyet a középosztály folyamatos bővülése tesz lehetővé. E trend haszonélvezői nem csupán a „fogyasztási papírok”, hanem az olyan területek is, mint az egészségügy és a technológia, melyek szintén fontos szerepet játszanak a belföldi fogyasztásban.

„Kimondottan volatilis időszakon vagyunk túl, de láttunk már hasonlót, és lesz is még ilyen a jövőben. Ugyanakkor a történelem arra tanít, hogy általában ezek az időszakok kínálják a legvonzóbb lehetőségeket. A vállalati nyereségek következő 12 hónapra előrejelzett növekedése 15%, eközben a piac olyan P/E mutató mellett működik, mely a korábbinál és a többi globális részvénypiacénál vonzóbbnak mondható” – teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója.

Mint mindig, a legfontosabb a jövőben is az lesz, hogy az egyes cégek képesek lesznek-e tartósan kihasználni a jövedelemtermelő potenciáljukat. A Fidelity növekvő csapata továbbra is nagyon aktív helyszíni munkát végez, folyamatosan kapcsolatban áll a portfóliónkban szereplő vállalatokkal, hogy pontosan lássa, hogyan birkóznak meg azok a működési körülmények és természetesen a jogszabályok változásaival.

