Fémhulladék újrahasznosítása: A körkörös gazdaság alapköve

Életünkben meghatározó fontosságú szerepet töltenek be a különféle fémek. Leggyakoribb az alumínium és a vas. Az ezüst, réz, arany tárgyaktól értékük miatt ritkábban válnak meg az emberek ezért sokkal kisebb számban jelennek meg az újrahasznosítási körforgásban. A fémek újrahasznosítási folyamata a legtöbb esetben mindig hasonló:

Begyűjtés

Az egyik legfontosabb lépés. Biztosítani kell területet szállítási kapacitást és szelektálási lehetőséget. Lakossági vagy közületi/ipari területekről különböző módon érkeznek be tárgyak. Információval mindig szükséges ellátni az érintetteket, hogy hol és milyen módon van lehetőség leadni, eladni fémhulladékot.

Válogatás

A fémek átvételkor több szempont és tisztaság szerint kerülnek válogatásra. Külön kell választani a nem újrahasznosítható fémeket is a többitől. Valamint a különféle anyagú fémeket is egymástól. Ha egy tárgy legalább 50%-ban tartalmaz fémet akkor már érdemes megkezdeni a feldolgozását. További fontos szempont, hogy a beérkező fémek különböző minőségűek. Ezek alapján is csoportosítandók, szigorú minőségellenőrzési szempontokból.

Napjainkban már gyakorta előfordulnak úttörő technológiák a fémhulladék-feldolgozásban. Különféle érzékelők, infravörös szkennerek állnak rendelkezésre már a válogatások során is.

Tárolás, szállítás

A válogatásokat követő lépés a fémek tömörítése, préselése. Az eljárás nélkülözhetetlen, mert a gazdaságos feldolgozáshoz lényeges, hogy minél kisebb helyet foglaljanak a szállítás és tárolás idejére a fémek.

Aprítás

A fémeket beolvasztásuk előtt lehetőség szerint minél kisebb darabokra szükséges vágni. Minél apróbb a fémek mérete annál kevesebb energiára van szükség a beolvasztásához. Ehhez meglehetősen sokféle vágó, törő, roppantó és darálógépet alkalmaznak a fémhulladék feldolgozók.

Olvasztás

A fémhulladék beolvasztása kemencékben történik. A vas, acél, alumínium rendszerint nagy méretű, a réz és nemesfémek már kisebb kemencében kerülnek beolvasztásra. Ezeket kifejezetten arra tervezték, hogy feldolgozott hulladék fémet a sajátos tulajdonságai alapján beolvasszák. Az eljárás jelentős mennyiségű energiát használ fel. Az újrahasznosított fém olvasztásához szükséges energia azonban még így is nagyságrendekkel kevesebb, mint a nyersanyagokból készített fém előállításához szükséges energia. A kemencét olyan hőmérsékletűre fűtik, amely képes megolvasztani az adott fémet. Az olvasztás percekig vagy órákig tarthat a kemence méretétől, a kemencébe helyezett fém térfogatától és a kemence hőfokától függően.

Tisztítás

Beolvasztás után a következik a tisztítási folyamat. Többféle módszert alkalmaznak erre. A fémek tisztítása azért szükséges, hogy az így kinyert fém szennyeződésektől mentes és jó minőségű legyen. Az egyik ilyen módszer az elektrolízis.

Megszilárdulás

Az olvasztás és tisztítási folyamat után a még folyékony halmazállapotú fémet hűtőkamrába szállítják, ahol lehűl és megszilárdul. Ez által elkészül egy új, ismét felhasználató fémtömb amit további eljárásokkal igény szerint módosíthatnak, alakíthatnak.

Miért fontos tehát fontos újrahasznosítási körforgása?

A természetben fellelhető nyersanyagok kiapadását lassítjuk vele.

A nyersanyagokból történő előállítás sokkal kevesebb energiát igényel.

Az újrahasznosítás során sokkal kevesebb a károsanyag kibocsájtás.

Sokkal költséghatékonyabbak az eljárások, ez által gazdaságosabb.

Nincs nyersanyagmező kiapadás, ami az érintett térség számára gazdasági problémát okoz.

Új üzleti lehetőséget biztosít a piaci szereplők számára.

Napjainkban már nélkülözhetetlen a fémhulladék feldolgozása gazdasági és ökológiai tekintetben egyaránt.