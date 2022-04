Felélénkült a belvárosi kiadó lakások piaca, dominál a rövidtávú bérlés

2021 második felében stabilizálódott a belvárosi kiadó ingatlanok piaca, sőt, kijelenthetjük, hogy a 2019-ben tapasztalt árakat is elérte a bérbeadó lakások árai. A keresleti – kínálati viszonyok hosszú idő elteltével ismét stabilizálódtak.

A kiadó ingatlanok árai nagyjából a 2018-as években látottakhoz kezdenek közelíteni.

Az orosz-ukrán háború kitörése és az ebből fakadó menekülthullámmal a belvárosi kiadó lakások piaca is tempót váltott. Hasonlóan ahhoz a jelenséghez, ahogyan évekkel ezelőtt elkezdődött az AIRBNB hullám (a hosszútávon kiadó lakásokat kivették a piacról és a rövidtávú kiadást preferálták a tulajdonosok) ugyanaz tapasztalható most is az ukrán menekültek csoportja kapcsán. Sokan, reménykedve a helyzet mielőbbi normalizálódásában nem mennek túl távol Ukrajnától és 3-4 hónapra keresnek bérbevehető ingatlanokat. Eddigi meglátásaink szerint jelentős lakásmennyiséget vettek ki a piacról ilyen rövidtávú konstrukcióban. Értelemszerűen olyan ingatlanokat keresnek erre a néhány hónapra, amely minden felmerülő igényüket kielégíti, hiszen sokan csak néhány táskával, autóval és a legszükségesebbekkel érkeztek, hátrahagyva szinte teljesen az eddigi életüket.

Egyelőre két dominánsabb réteget figyelhetünk meg a belvárosban elsősorban a bérlésre szánt budget alapján. A Central Home tapasztalata az, hogy aktív a kiadó lakások belvárosi piacán az a csoport, akik inkább a magasabb kategóriájú, 2 hálószobás, exkluzívabb kivitelezésű 1500-2500 € között elérhető lakásokat keresik.

Az aktuális kereslet nagyobb része viszont a 3-4 hálós 1000-1500€ között kivehető lakásokat kereste, vette bérbe.

Azt már látjuk, hogy a koronavírus omikron variánsának megjelenésével nem változtatott az országok magatartása (sőt, sok esetben lazábbak lettek a korlátozások vagy egyenesen feloldották azokat). Valószínű, hogy nyáron a háború nem befolyásolja érdemben az emberek nyaralási szokásait, szerintünk a budapesti, belvárosi AIRBNB aktívan újraindul, ennek a jeleit már láttuk 2021 novembere óta.

A fentiekben leírtak valószínűsítik, hogy nyár végén, amikor új szezon és roham kezdődik kiadó budapesti lakások piacán várhatóan az ingatlanbérbeadási értékek drasztikusan fognak emelkedni, mivel a kínálat sokkal szűkebb lesz mint az előző években tapasztalható volt, ugyanolyan vagy magasabb kereslet mellett.